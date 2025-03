BBB 25: Vilma recebe apoio de Guilherme após crise de choro: 'É resposta'

Dona Vilma caiu no choro ao relembrar as últimas situações que viveu no BBB 25 e recebeu uma mensagem de apoio de Guilherme

Neste domingo, 2, Vilma caiu no choro na sala do BBB 25 ao se lembrar do filho, Diogo Almeida, eliminado do reality show na última terça-feira, 25.

A sister abriu o coração em conversa com Guilherme. "Eu travei, Diogo nervoso, porque eu estava passando para ele tranquilidade, né, ele estava muito nervoso. E agora a borboleta pousa em mim, cara", disse ela.

O genro de Delma fez carinho na mão da estudante de Nutrição e a amparou. "É uma resposta, é uma resposta. Respire. Tem que chorar mesmo. A gente guarda tanto aqui que quando vai soltar não consegue parar mais", disse ele.

Vilma, então, desabafou: "Não quero ficar chorando, cara. Eu não vim para cá para chorar", lamentou. Guilherme, então, responde: "Mas ninguém veio, mas a emoção é muito à flor da pele o tempo todo", ressaltou.

Enquanto os dois conversam, Vinícius, que colocou a mãe do ator Diogo Almeida no Castigo do Monstro, ouve e pega um lenço de papel para a sister.

💬 Vilma se emociona em conversa com Guilherme: "A Borboleta pousou na minha mão!" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/TgvihE3Q7F — Big Brother Brasil (@bbb) March 2, 2025

Vilma é liberada do Castigo do Monstro

Vilma preocupou os brothers do BBB 25 no último sábado, 1, ao apresentar um mal-estar enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa. Junto com Maike, a sister foi escolhida para realizar a punição por Vinicius, vencedor da Prova do Anjo da semana.

Assim que Vilma passou mal, os demais participantes a deitaram no gramado e, momentos depois, a levaram até o confessionário para receber atendimento médico. Na madrugada deste domingo, 2, Vilma foi chamada novamente ao confessionário. A produção, então, avisou aos brothers que a dinâmica do Castigo seria mudada e, com isso, a mãe de Diogo Almeida foi liberada. Maike, então, passará a cumpri-lo sozinho enquanto tocar um sinal.

"Atenção, devido à recomendação médica, Vilma está liberada do Castigo do Monstro, mas deverá continuar usando a roupa. A partir de agora, o Monstro não será mais sentinela. Maike assumirá o posto toda vez que tocar a música programa", avisou o Big Boss.

