BBB 25: Vilma reage a argumento de sister no Sincerão: 'A pior de todas'

Em conversa com alguns brothers do BBB 25, Vilma desabafou sobre um argumento usado por uma sister durante a dinâmica do Sincerão

O Sincerão segue rendendo assunto no BBB 25 e durante a madrugada desta terça-feira, 4, Vilma desabafou com os brothers do Quarto Fantástico sobre a indicação de Delma na dinâmica. Ela apontou a estudante de Nutrição como dupla que ela não faria de jeito algum.

A mãe do ator Diogo Almeida afirmou que o argumento usado pela sister foi o que mais a surpreendeu. "Só porque eu puxei a garrafa [de café], a Joselma me chama para falar... cara, aquela ali foi a pior de todas", lamentou.

"Tanto é que ela não tinha argumento. [...] Ela falou que eu peguei o café e fiz ignorância, eu não fiz ignorância com ela. Que isso, cara?", complementou.

Após ouvir a mãe, Diogo Almeida afirmou que eles precisam se esforçar para melhorar a convivência se quiserem chegar até a Final. "A gente mora tudo aqui nessa casa, a casa é de todo mundo. A gente tem que saber que vamos conviver com as pessoas que estão aqui", alertou.

Durante o Sincerão, Delma explicou o motivo de não querer fazer dupla com Vilma. "Ela seria também a pessoa que eu levaria até a Final junto comigo, mas aconteceram várias coisas que eu fiquei reparando e não gostei. (...) Sempre estive do lado dela. Quando ela fica com raiva de alguém ela não vê as pessoas que estão do lado dela. Ela sai metendo os pés pelas mãos, agredindo todo mundo", afirmou a dona de casa.

Vilma manda Giovanna calar a boca ao vivo na TV

Na noite desta segunda-feira, 3, o climão entre Vilma e Giovanna continuou no Sincerão no BBB 25, da Globo. Mais cedo, as duas brigaram no banheiro por causa da dinâmica do contragolpe na formação do paredão. Agora, elas relembraram as ofensas da briga de mais cedo.

Em sua vez, Giovanna disse que Vilma era a última pessoa da casa com quem formaria dupla e explicou que sua decisão é porque acha a senhora mentirosa após ela dizer para Camilla e Thamiris que não votou nelas.

Em sua defesa, Vilma disse que não gostou de ser chamada de mentirosa por Giovanna. "Me surpreendeu ela me chamar de mentirosa. Em nenhum momento eu conto história para me aparecer. Ontem, na dinâmica, eu solicitei o nome da Camilla e Thamiris. Eu não votei na Camilla no primeiro confessionário. Eu fui ao banheiro e ela me chamou de mentirosa três vezes", disse ela. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Vilma conversa com Aline e questiona escolha: 'Não me salvou'