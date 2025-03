BBB 25: Vilma lamenta últimos acontecimentos em desabafo: 'Muita coisa'

Escolhida por Vinicius para cumprir o Castigo do Monstro, Vilma foi liberada pela produção do BBB 25 após apresentar mal-estar

A sister Vilma preocupou os demais colegas do BBB 25 na noite de sábado, 1, ao apresentar um mal-estar enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa. Junto com Maike, a mãe de Diogo Almeida foi escolhida por Vinicius, vencedor da Prova do Anjo da semana, para realizar a punição.

Na manhã deste domingo, 2, a sister fez um breve desabafo a respeito dos acontecimentos em sua trajetória no jogo. Na última semana, Vilma precisou se despedir do filho, eliminado no sexto paredão do reality show com mais de 43% dos votos do público.

Em conversa com Delma, a estudante de Nutrição recordou as fortes emoções que enfrentou nos últimos dias. "Muita coisa uma atrás da outra: paredão, Diogo saiu, fui para o alvo [do líder], fiz a prova, depois fui para o Monstro. Não de estar com o Monstro, com a roupa, dançar, isso aí para mim… O negócio todo foi saber que tinha que substituir o outro em pé", declarou Vilma.

Na sequência, a mãe de Diogo mencionou a preocupação com Maike, uma vez que o brother também teria que cumprir o Castigo do Monstro. "Ele falou para mim que seguraria a maior parte, mas eu não quero isso, foi dado para nós dois. Isso também me deu uma preocupação", lamentou ela.

Vale lembrar que a produção do BBB 25 mudou a dinâmica da consequência logo após o mal-estar da sister. Ainda nesta madrugada, o Big Boss informou aos brothers da casa que, por recomendações médicas, Vilma estava liberada do Castigo do Monstro, precisando permanecer somente com a fantasia.

Delma foi conversar com Vilma que está deitada no gramado. #BBB25pic.twitter.com/GeGLj31rnJ — July (@july_lond) March 2, 2025

Vinicius tem crise de choro após mal-estar de Vilma

A madrugada deste domingo, 2, foi bastante movimentada no BBB 25. Isso porque, Vilma, escolhida por Vinicius para realizar o Castigo do Monstro, acabou sentindo um mal-estar durante o cumprimento da punição e precisou receber atendimento médico no confessionário.

Vinicius, por sua vez, ficou bastante abalado ao perceber que a mãe de Diogo Almeida não estava bem. Em conversa com outras sisters, o amigo de Aline caiu no choro ao lamentar a situação em que colocou a colega de confinamento; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Vitória Strada analisa o jogo e confessa: 'Muita coisa clareou'