BBB 25: Vilma faz pedido a Camilla após Sincerão: 'Tudo de novo'

O Sincerão, realizada na noite de segunda-feira, 10, continua rendendo assunto entre os brothers do BBB 25, da TV Globo. Na manhã desta terça, 11, Vilma, que foi apontada durante a dinâmica cinco vezes como a jogadora que "ninguém vai lembrar", conversou na Xepa com Camilla e Mateus.

"Mais um novo dia, vamos começar tudo de novo. Me dá um abraço?", pediu ela à Camilla. Na noite anterior, as duas apontaram uma à outra como as pessoas que não serão lembradas. Após o abraço, a estudante de nutrição falou com Mateus, que também escolheu a característica para Wilma. "Que situação", falou ela.

Camilla sugeriu que a sister preparasse a língua para o almoço. Vilma, por sua vez, lembrou que seu hábito de cozinhar para os brothers foi mencionado no Sincerão. "Você acha que devo fazer? A Thamiris falou que eu estava cozinhando para me mostrar, que eu não tinha que vir pra cá. Que eu tinha que me mostrar não cozinhando, mas eu fiz uma língua gostosa para vocês ontem", falou.

Mateus ainda recordou uma das declarações de Vilma durante a dinâmica. "Teve uma coisa que você falou, que achei uma tirada muito boa: 'eu fico assando língua'". E ela respondeu: "Não falou que não reajo? Reagi".

Diogo Almeida lamenta postura de sister: 'Arrogante'

Mais cedo, Diogo Almeida, apontado por Gracyanne Barbosa como 'participante que será eliminado com rejeição', fez um longo desabafo a respeito da postura da sister. Em conversa com a mãe, Vilma, o ator relembrou algumas falas da musa fitness após seu retorno do Quarto Secreto, onde ela permaneceu por quase dois dias. Assim que Gracyanne voltou para a casa, os dois tiveram uma discussão na frente de outros confinados.

Diogo, então, criticou a atitude da adversária de jogo: "Tem informações que a gente tem que segurar. Nem tudo a gente tem que falar. Como, por exemplo, a Gracyanne falando na piscina que se fosse lá fora ela ia me meter a porrada", disse o brother.

"Eu nunca agredi uma mulher, Deus me livre. Agora, desde que ela voltou [do Quarto Secreto], voltou como a dona da verdade, falando de uma forma ríspida, prepotente, arrogante. Assim como ela estava começando a ser ali [no Sincerão], querendo que eu fosse [arrogante]. Ela não me conhece", concluiu o ator.

