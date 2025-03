BBB 25: Vilma é liberada do Castigo do Monstro; saiba o que aconteceu

A produção do BBB 25 liberou Vilma do Castigo do Monstro após a sister receber atendimento no confessionário; entenda

Vilma preocupou os brothers do BBB 25 no último sábado, 1, ao apresentar um mal-estar enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa. Junto com Maike, a sister foi escolhida para realizar a punição por Vinicius, vencedor da Prova do Anjo da semana.

Assim que Vilma passou mal, os demais participantes a deitaram no gramado e, momentos depois, a levaram até o confessionário para receber atendimento médico. Vinicius, por sua vez, caiu no choro ao perceber que a colega de confinamento não estava bem.

Na madrugada deste domingo, 2, Vilma foi chamada novamente ao confessionário. A produção, então, avisou aos brothers que a dinâmica do Castigo seria mudada e, com isso, a mãe de Diogo Almeida foi liberada. Maike, então, passará a cumpri-lo sozinho enquanto tocar um sinal.

"Atenção, devido à recomendação médica, Vilma está liberada do Castigo do Monstro, mas deverá continuar usando a roupa. A partir de agora, o Monstro não será mais sentinela. Maike assumirá o posto toda vez que tocar a música programa", avisou o Big Boss.

"Atenção! Devido a recomendação médica, Vilma está liberada do Castigo do Monstro, mas deverá continuar usando a roupa. A partir de agora, o Monstro não será mais sentinela. Maike assumirá o posto toda vez que tocar a música programada." #BBB25#RedeBBB

Diego Hypolito critica postura de sister

O brother Diego Hypolito provou que está atento aos últimos acontecimentos dentro do BBB 25, da TV Globo. Na madrugada de sábado, 1, o ex-ginasta conversou com Guilherme sobre o jogo e confessou incômodo com as atitudes de Renata na casa mais vigiada do país.

Ao longo do bate-papo, Diego afirmou que a sister muda de postura conforme o cenário do jogo e relatou situações anteriores em que a postura de Renata o incomodou; confira detalhes!

