BBB 25: Vilma e Giovanna brigam no banheiro: ‘É a cobrinha que está solta’

A troca de farpas rolou solta entre Vilma e Giovanna na casa do BBB 25, da Globo. Na tarde desta segunda-feira, 3, as duas se estranharam e discutiram no banheiro do reality show por causa do poder do contragolpe na formação do terceiro paredão.

Em consenso, as duplas Vilma e Diogo e Gracyanne e Giovanna indicaram Aline e Vinicius para a berlinda. Porém, a forma como escolheram a dupla de indicados deu o que falar ao longo da madrugada e da segunda-feira. Em meio a um climão, Giovanna acusou Vilma de ser mentirosa e a mãe de Diogo acusou a irmã de Gracyanne de ser venenosa.

"Você que tá jogando veneno!”, disse Vilma. E Giovanna rebateu: “Não tô jogando veneno não, tô falando a verdade.” A mãe de Diogo afirmou: “[...] Você é minha prioridade agora pra jogar no Paredão! Você não tava defendendo Camilla e Thamiris? Vai ser você agora!”.

Porém, a irmã de Gracyanne rebateu: “[...] Você votou nelas e quer pagar de boa moça. Ai olha, não voto em vocês...". Vilma respondeu: “Não sou boa moça não!”. “Mentira. Mentindo na cara dura. Ainda quando eu fui lá e falei, votou sim, ainda ficou quieta. Finge que não ouviu", afirmou Gio.

Vilma completou: “Você pensa que sou mentirosa, então vai achando! E o vômito você engole!”. Então, Giovanna negou que tenha dado o emoji de nojo para Vilma no queridômetro. “Nem foi vômito que dei pra senhora. Não fica sentida com isso não. Foi nariz de mentirosa, se tô te chamando de mentirosa não tem porque dar vômito.”

“Muito lindo você me chamar de mentirosa! Adorei!”, afirmou a senhora. E a jovem continuou: “Tá mentindo pra todo mundo! Tá mentindo pra todo mundo é mentirosa!”. Assim, Vilma disparou: “Você que é a cobra que fica espalhando confusão. Agora eu descobri quem é a cobrinha que tá solta. Tô pouco me ligando pro que você pensa! Tô nem aí pra você!”.

