BBB 25: Vilma critica escolha de Aline durante paredão: 'Não quero nem saber'

Após indicar Aline ao paredão do BBB 25, Vilma falou sobre a decisão de votar na affair do filho: 'Por que vai ficar com peninha?'

A formação do terceiro paredão do BBB 25, da TV Globo, continua rendendo assunto entre os brothers. Na manhã desta segunda-feira, 3, Vilma e o filho, Diogo Almeida, conversaram sobre a decisão da dupla em indicar Aline e Vinicius à zona de risco da semana.

Ao longo do bate-papo, Vilma recordou o fato dos colegas de confinamento, vencedores da Prova do Anjo, terem escolhido imunizar Delma e Guilherme mesmo sabendo que ela e Diogo estariam na mira da casa. A sister ainda deixou claro que votará na affair do filho sempre que precisar.

"Por que a gente vai ficar com peninha dela? Não hesitei em nenhum momento. Não faz 'isso' para livrar a gente. Vai se lascar também. Vou votar, não quero nem saber. Amizade é amizade para lá. Aqui é outra coisa. Se depender deles, a gente não tem um respiro aqui", criticou a mãe do ator.

Diogo Almeida, então, concordou que Aline e Vinicius poderiam ter escolhido outra dupla para imunizar. "Achei legal eles terem dado para Guilherme e Delma? Achei, mas pensei na mesma hora e falei assim: 'Poxa, mas o Gui e a dona Joselma não estão na mira'. Então, assim, não quiseram me proteger e te proteger", disse ele.

"E você faria isso [por eles]", acrescentou Vilma. Ao final da conversa, Diogo afirmou que, posteriormente, chamará Aline para conversar e justificar sua escolha. Vale lembrar que a sister e Vinicius escaparam do paredão após vencerem a prova bate e volta.

Com isso, o terceiro paredão do BBB 25 é disputado por Gracyanne e Giovanna, e Diego Hypolito e Daniele Hypolito. Esta semana, somente um participante será eliminado, enquanto sua dupla seguirá para um quarto secreto com acesso às câmeras da casa.

Gracyanne Barbosa detona atitude de brother

A formação do terceiro paredão do BBB 25, da TV Globo, deixou os brothers bastante agitados na madrugada desta segunda-feira, 3. A musa fitness Gracyanne Barbosa, que enfrenta a zona de risco da semana, não escondeu a indignação com a atitude de Diogo Almeida durante a votação ao vivo.

Isso porque, o ator decidiu indicar Aline e Vinicius para a berlinda. A situação se desenrolou após a dupla Diogo e Vilma empatarem com Gracyanne e Giovanna nos votos da casa. Com isso, os quatro precisaram entrar em consenso para o contragolpe e escolheram indicar a policial militar e o amigo.

Em conversa com outros brothers, a musa fitness explicou em detalhes como tudo aconteceu e detonou a postura do adversário de jogo; confira detalhes!

