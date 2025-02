BBB 25: Vilma conversa com Aline e questiona escolha: 'Não me salvou'

Após concordar em mandar a dupla Aline e Vinícius para o paredão no contragolpe, Vilma conversou com a sister e justificou sua decisão

Na tarde desta segunda-feira, 3, Vilma procurou Aline para conversar sobre o contragolpe. A policial militar e Vinícius foram indicados para o terceiro paredão após um consenso entre ela, Diogo Almeida, Giovanna e Gracyanne Barbosa. A dupla escapou da berlinda devido à prova Bate-Volta.

Durante a conversa, a estudante de Nutrição justiçou sua escolha e confessou que estava torcendo por eles na prova Bate-Volta. Assim como a mãe e filho, Aline e seu parceiro escaparam do paredão. "Nosso intuito não era jogar vocês no Paredão. Vou ser sincera: não dá para fazer matemática na hora porque a gente botou na mente que não ia votar na Vitória. Quando jogou Vitória e Aline, a gente foi lá no pensamento. Mil coisas em um minuto para raciocinar", explicou.

Em seguida, Vilma também falou sobre ela e o filho não terem sido escolhidos para receber a imunidade da dupla. Aline e Vinícius venceram a prova do Anjo e escolheram imunizar Delma e Guilherme. "Naquela hora da imunidade, como eu gostaria de ganhar aquela imunidade. Estava morrendo de medo. Aí você deu para Joselma, mas ninguém aqui vota nela. Naquela hora, vou ser sincera, veio isso: ela não me salvou, vou puxar. Não foi de maldade. A gente até erra, porque quer ser muito coração", desabafou.

Vilma e Aline conversam sobre a escolha do Contragolpe 👀 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/DqqlmTWnbo — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2025

Após ouvir a sister, Aline explicou o motivo de ter escolhido Delma e Guilherme para receber o colar da imunidade. "Nosso medo maior era ir para o Paredão com dona Delma e Gui. Em relação à senhora e Diogo, o que estava ao nosso alcance era não colocar vocês no Monstro. Nada impedia, mas falei 'não quero fazer isso porque estou me aproximando'", justificou.

Ela também fez uma comparação entre o Monstro e o Contragolpe. "Ainda que colocasse o Monstro, não era eliminar um sonho de vocês. E quando vocês escolhem duas pessoas para irem ao Paredão, não tem controle do que o público está pensando. Pontuei porque foi um sentimento que eu tive. Eu já esperava, mas não imaginava que seria algo que vocês teriam participação", desabafou.

💬 Aline para Vilma: "A senhora entende que ainda que eu colocasse o Monstro na senhora e no Diogo, não era eliminar um sonho de vocês?" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/18DGBhg6xk — Big Brother Brasil (@bbb) February 3, 2025

Aline tem conversa séria com Diogo Almeida

O clima ficou tenso entre Diogo Almeida e Aline nesta segunda-feira, 3. E o motivo? O artista, que tinha engatado um affair com o artista no confinamento, indicou ela e Vinicius para a berlinda em um Contragolpe. Durante a tarde, os dois sentaram para conversar sobre o assunto

Em sua defesa, o ator argumentou que, desde o início do jogo, mantém uma aliança com os gêmeos João Pedro e João Gabriel. Ele explicou que seu critério de votação levou em conta o fato de Mateus e Vitória terem enfrentado o último Paredão, além de estar se aproximando dos amigos. Confira a conversa!

