BBB 25: Vilma admite erro com Aline após conflito: 'Reconhecer é importante'

As sisters Vilma e Aline conversaram sobre os últimos acontecimentos do BBB 25, incluindo o contragolpe na policial militar

A formação do terceiro paredão do BBB 25 segue rendendo assunto entre os brothers do reality show da TV Globo. Na noite de quinta-feira, 6, Vilma e Aline se reuniram na área externa da casa para conversarem sobre os últimos acontecimentos do jogo, incluindo o contragolpe na policial militar.

Para quem não acompanhou, Vilma e Diogo Almeida escolheram em consenso com outra dupla mandar Aline e Vinicius para a berlinda da semana passada. Apesar da sister e do amigo terem escapado da zona de risco na prova bate e volta, a indicação de mãe e filho não passou despercebida e surpreendeu alguns participantes.

Ao longo do bate-papo a respeito do ocorrido, Aline refletiu sobre a oportunidade de todos poderem se desculpar por algum erro cometido dentro do reality, o que nem sempre aconteceu na 'vida real'.

"A diferença é que aqui dentro, pelas condições do jogo, nós tenhamos como se justificar em algum momento. E na vida real? Que, às vezes, a gente erra e nunca mais tem a oportunidade de voltar atrás. Então acho que aqui é uma oportunidade de a gente se conhecer melhor", comentou a policial militar.

"Eu acho que é importante declarar que errou. Reconhecer que errou é importante. Agora, eu errei, sei que errei. Nós erramos. Erramos feio para caraca, mas eu tive a humildade de te pedir desculpa. Ele [Diogo] também. Somos sinceros. Mas as pessoas não querem saber, errou, errou", disse Vilma.

As sisters finalizaram o assunto concordando que o ocorrido já foi resolvido e, agora, estão em uma outra fase do jogo. Vale lembrar que o brother João Gabrielvenceu a prova do líder, realizada na noite de quinta-feira, 6.

Como será a dinâmica da semana no BBB 25?

O vencedor da prova do líder, João Gabriel, terá a primeira festa do líder da temporada e poderá vetar uma pessoa de participar de sua celebração. Na sexta-feira, 7, ele indicará 5 pessoas para a Mira do Líder.

No sábado, 8, os participantes fazem a Prova do Anjo, que terá o poder do Anjo Autoimune. No domingo, 9, os brothers e sisters formam um paredão triplo com indicação do líder e as 3 pessoas mais votadas da casa. A prova bate-volta salva uma pessoa do paredão. Na terça-feira, 11, um participante será eliminado do BBB 25.

