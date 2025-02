BBB 25: Renata vence a Prova do Anjo; saiba quem está no Castigo do Monstro

Renata venceu a Prova do Anjo deste sábado, 15, e mandou um brother para o Castigo do Monstro, que contará com a participação do público

Neste sábado, 15, aconteceu mais uma Prova do Anjo do BBB 25 e xxxxxx foram os vencedores. A dinâmica foi em duplas e o ganhador imunizará outro participante durante a formação do Paredão deste domingo, 16.

Entenda a prova

Um dos integrantes da dupla fica na área de observação e o outro na área do quiz, sem se ver. A comunicação entre eles é feita por telefone, quando o aparelho este estiver habilitado. "O observador vai estar em uma cabine giratória e será girado para ficar de frente para o ambiente quando a rodada começar. O telefone ficará habilitado e ele contará tudo que vê para o parceiro. Terminado o tempo, a cabine gira para ficar de costas para o ambiente e o telefone é desabilitado. O parceiro na área do quiz responde uma pergunta de verdadeiro ou falsos sobre o ambiente, de acordo com as informações dada pelo parceiro. Respondendo corretamente, a dupla irá para a próxima fase", explicou Tadeu Schmidt.

"O jogo é em duelos e só quem aperta o botão primeiro responde o quiz. Se a resposta estiver correta, a dupla pontua. Se responder errado, o ponto vai para a outra dupla. No primeiro confronto, os observadores das duplas 1 e 2 vão ver o ambiente ao mesmo tempo, e contam as informações para os parceiros ao mesmo tempo. Durante o quiz, a pergunta é exibida, as mãos devem ficar na bancada e no telão vai aparecer o comando de 'valendo'. Quando aparecer o 'valendo', quem apertar o botão primeiro, responde. Se fizer o ponto, a dupla avança para a segunda fase", acrescentou.

Quem fizer dois pontos primeiro na segunda fase, vai para a final; Quem fizer três pontos, vence a final;

Em todas as fases, só tem um período de observação e depois vai para as perguntas do quiz. Na final, o integrante da dupla que escolher o frasco perfumado se torna o Anjo.

Ordem de participação na Prova do Anjo:

João Gabriel e João Pedro;

Thamiris e Vilma;

Vitória Strada e Mateus;

Renata e Vinícius;

Diogo Almeida e Maike;

Guilherme e Delma;

Diego e Daniele Hypolito;

Camilla e Gracyanne Barbosa.

Aline não participou da dinâmica por consequência da Prova do Líder de Resistência. Já Eva também ficou de fora por ser a líder.

Renata e Vinícius, Camilla e Gracyanne Barbosa avançaram para a fase final e após acertarem três perguntas do quiz, o promotor de eventos e a bailarina venceram a fase de duplas. Na última etapa da competição, quem achasse o produto premiado vencia a prova. Renata encontrou o produto e se tornou o Anjo.

Quem está no Monstro?

Após vencer a Prova do Anjo, Renata escolheu Mateus para o Castigo do Monstro. Vale lembrar que o Castigo do Monstro contará com a participação do público. A cada rodada, os fãs do reality show vão poder interferir na permanência do participante no Castigo, que terá como tema o Confessionário. As rodadas terão uma duração média de duas horas e a cada primeira hora, por meio de uma votação no gshow, o público poderá votar para definir se o participante está liberado ou se deve permanecer por mais uma hora.

