BBB 25 vai começar mais cedo neste domingo, 2; saiba o horário

A Globo alterou o horário da formação do BBB 25 deste domingo, 2, devido aos desfiles das escolas de samba e da premiação do Oscar

A Globo realizou algumas alterações em sua grade de programação devido aos desfiles das escolas de samba e também da transmissão do Oscar 2025, que acontece neste domingo, 2. Com isso, o BBB 25 vai começar mais cedo.

Que horas começa o BBB 25 nos dias de Carnaval?

A formação do paredão triplo deste domingo começa às 19h30 , após o programa 'Domingão Com Huck'. Desta vez, a berlinda será aberta e um participante poderá se salvar do risco da eliminação na Prova Bate-Volta.

Já na segunda-feira, 3, o BBB começa às 21h15, após a exibição da novela 'Mania de Você'. Na terça-feira, 4, dia de eliminação de um brother, o BBB começa às 21h15, também após a exibição da novela das nove.

Vale lembrar que Vitória Strada é a líder da semana e colocou na Mira Vilma, João Pedro, Eva, Renata e João Gabriel.

Vilma é liberada do Castigo do Monstro

Dona Vilma preocupou os brothers do BBB 25 no último sábado, 1, ao apresentar um mal-estar enquanto cumpria o Castigo do Monstro na área externa da casa. Junto com Maike, a sister foi escolhida para realizar a punição por Vinicius, vencedor da Prova do Anjo da semana.

Assim que a mãe de Diogo Almeida passou mal, os demais participantes a deitaram no gramado e, momentos depois, a levaram até o confessionário para receber atendimento médico. Vinicius, por sua vez, caiu no choro ao perceber que a colega de confinamento não estava bem.

Na madrugada deste domingo, 2, Vilma foi chamada novamente ao confessionário. A produção, então, avisou aos brothers que a dinâmica do Castigo seria mudada e, com isso, a sister foi liberada. Maike, então, passará a cumpri-lo sozinho enquanto tocar um sinal.

