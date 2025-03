BBB 25 vai colocar um brother ou sister em uma vitrine de shopping. Entenda

Tadeu Schmidt anuncia nova dinâmica do BBB 25, da Globo, na qual um participante vai sair do confinamento para ouvir fofocas do público

O apresentador Tadeu Schmidt revelou uma nova dinâmica no BBB 25, da Globo. Nesta semana, um dos participantes vai sair do confinamento por algumas horas para ter contato com o público e receber fofocas sobre os outros brothers e sisters.

A dinâmica se chama Vitrine do Seu Fifi, que é o robô fofoqueiro do reality show . O público pode votar no site do programa para escolher um dos participantes para ir para a vitrine de um shopping. O escolhido sairá do confinamento e será levado para um shopping na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

Lá, o brother ou sister vai receber a visita do público, que poderá falar o que quiser para a pessoa e contar fofocas dos outros participantes. A ida ao shopping será na quinta-feira, 13, e a votação termina na noite de quarta-feira, 12.

A pessoa que for para a vitrine voltará para o jogo com imunidade e sabendo mais sobre o que o público está achando do reality show.

Gil do Vigor fala sobre o Seu Fifi

O ex-BBB e economista Gil do Vigor pegou os fãs de surpresa ao comentar que foi ele quem deu uma ideia inicial para o desenvolvimento do RoBBB Seu Fifi. O robô fofoqueiro estreou nesta semana no BBB 25, da Globo, mas Gil mostrou que uma ideia inicial do projeto surgiu com ele lá em 2021.

Em um post nas redes sociais, o ex-BBB relembrou um vídeo de quando estava entediado no confinamento e começou a dar ideias para a produção de como agitar o jogo. Em uma de suas ideias, ele disse que poderiam exibir vídeos com falas polêmicas dos participantes para criar brigas. E é isso o que o RoBBB Seu Fifi faz. O robôzinho aparece na casa e reproduz frases que foram ditas contra alguns participantes. Depois, no Sincerão, Tadeu exibe os vídeos para revelar quem foi que disse as frases.

No vídeo do BBB 21, Gil do Vigor disse: "Vai, gente, faz alguma coisa aí. Toca o Big Fone. Não, faz assim: pega vídeo das pessoas falando mal da gente, aí mostra só a frase e diz: 'Essa pessoa falou mal de você, Gil! Quem foi?". Aí quando descobrir quem foi que falou isso de mim, o que eu faço? Eu vou lá e dou um baile! E a pessoa também dá um baile em mim, porque ela vai descobrir que eu falei da pessoa. Aí é o entretenimento!".