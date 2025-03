BBB 25: Thamiris teme eliminação no Paredão e confessa arrependimento

Emparedada, a sister Thamiris compartilhou a sensação de que será eliminada e expressou arrependimento no BBB 25: "Eu poderia"

No sétimo paredão do BBB 25 ao lado de Aline e Vinícius, Thamiris demonstrou a sensação de que será eliminada do reality na próxima terça-feira, 11. Durante uma conversa com Maike nesta segunda-feira, 10, a sister comentou sobre a possibilidade de sua saída do programa e revelou ter arrependimentos em relação ao seu jogo.

"Estou com medo real de sair. Não estou desesperada, sabe? Pelo menos no meu coração eu não estou com aquele desespero, aquela ansiedade, que eu estava sentindo nos outros dias. Não sei amanhã. Mas talvez eu fique mais tarde, por conta do Sincerão. Mas... não sei, estou com uma sensação de que eu vou sair", desabafou Thamiris.

"Cara, acho que todo mundo, nessa situação [sente o mesmo]... Eu também acho que eles estão [sentindo isso sobre si próprios]. Pô, tem que estar muito confiante para falar 'eu vou ficar'", opinou Maike.

"Eu quero ficar, mas estou com aquela sensação de que eu poderia ter entregado certas coisas mais. Não estou nem falando da dinâmica, apesar de que, no dia a dia, a gente vive normal, em festa”, continuou a sister.

“Só que foi o que eu falei pra Dani, quando ela foi justificar [o voto]. Ela falou que, dentro do tempo de jogo, achava que eu não consegui entregar palavras para certas pessoas. Eu falei: 'Como é que eu ia entregar palavras que se encaixavam para as pessoas que, naquele momento, eram as únicas que estavam me dando atenção? Como eu ia chutar o balde assim?'. Então, para mim, realmente não fazia sentido e eu não me arrependo", finalizou.

Estratégia para o Sincerão

Thamiris já começou a se preparar para o seu discurso no Sincerão desta segunda-feira, 10. A sister, que enfrenta Aline e Vinícius no Paredão, confessou para Maike que está pensando nas palavras que vai usar para apontar a policial militar e Vitória Strada na dinâmica.

A nutricionista soube através do líder da semana que recebeu voto da atriz, o que a deixou bastante chateada. "Tem que ser bem pensado. As pessoas aqui fazem tudo muito bem pensado para jogar mais à frente", opinou a sister.

Em seguida, Thamiris relembrou a briga que ela e a irmã tiveram com Vitória, quando a famosa votou em Delma no paredão. "Para mim, aquele voto [de Vitória] na dona Delma não foi por apenas não pensar. Naquele dia, deixar o seu boneco e tirar do João Gabriel também não foi por 'não pensei'. Não foi! São ações semelhantes 'não pensadas'", criticou ela, sugerindo que isso é uma estratégia da integrante do Camarote.

E acrescentou: "Afirmar para você que ela ajudou seria se colocar em xeque com o outro grupo. Para mim, é isso. Todos nós queremos o prêmio. Mas eu não vou pisar em você por isso. Nem vou fingir que gosto de você. As pessoas com quem eu troco, eu troco de verdade. Por isso que eu não fiquei indo em lugares pra fazer amizades vazias, porque eu já tinha umas que pra mim eram muito legais."Confira o diálogo completo.

