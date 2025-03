BBB 25: Thamiris planeja tática para se sair bem no Sincerão

Thamiris, que está no paredão do BBB 25, contou para Maike que está pensando como vai se expressar durante o Sincerão desta segunda-feira (10)

Thamiris já começou a se preparar para o seu discurso no Sincerão desta segunda-feira, 10. A sister, que enfrenta Aline e Vinícius no paredão, confessou para Maike que está pensando nas palavras que vai usar para apontar a policial militar e Vitória Strada na dinâmica.

A nutricionista soube através do líder da semana que recebeu voto da atriz, o que a deixou bastante chateada. "Tem que ser bem pensado. As pessoas aqui fazem tudo muito bem pensado para jogar mais à frente", opinou a sister.

Em seguida, Thamiris relembrou a briga que ela e a irmã tiveram com Vitória, quando a famosa votou em Delma no paredão. "Para mim, aquele voto [de Vitória] na dona Delma não foi por apenas não pensar. Naquele dia, deixar o seu boneco e tirar do João Gabriel também não foi por 'não pensei'. Não foi! São ações semelhantes 'não pensadas'", criticou ela, sugerindo que isso é uma estratégia da integrante do Camarote.

E acrescentou: "Afirmar para você que ela ajudou seria se colocar em xeque com o outro grupo. Para mim, é isso. Todos nós queremos o prêmio. Mas eu não vou pisar em você por isso. Nem vou fingir que gosto de você. As pessoas com quem eu troco, eu troco de verdade. Por isso que eu não fiquei indo em lugares pra fazer amizades vazias, porque eu já tinha umas que pra mim eram muito legais."

Após ouvir a sister, Maike falou sobre a nutricionista colocar Aline contra a parede, já que na última semana, após Camilla ser eliminada do reality show, Thamiris participou da dinâmica Pegar ou Largar e precisou escolher dois participantes para serem castigados. Na ocasião, a policial militar sugeriu que ela castigasse Diego Hypolito, um de seus aliados no jogo.

"Eu fiquei repassando essas coisas na minha cabeça para eu pensar em como vou verbalizar isso no ao vivo, na forma como eu vou falar. Porque eu acho muito importante esse ponto dela [Aline] trazer o Diego para mim", ressaltou a emparedada.

O líder, então, aconselhou a colega de confinamento a não usar agressividade ao apontar o dedo durante a dinâmica. "Acho que tem dois jeitos de questionar, você tem total direito de questionar alguma coisa. Mas não tem direito de querer escolher pela pessoa. Eu acho que questionar uma decisão, como 'Por que você tomou essa decisão?' é diferente de 'você deveria'", explicou o brother.

Aline cai no choro ao lamentar paredão com Vinicius

A formação do oitavo paredão do BBB 25 mexeu bastante com os brothers. Durante a madrugada desta segunda-feira, 10, os amigos Aline e Vinicius, que enfrentam a berlinda da semana juntos, caíram no choro ao lamentar a situação.

"Dói demais, né?", declarou Vinícius. "Vini, a gente já passou por tanta coisa...", acrescentou Aline. "Agora mais essa. Já é doído quando as pessoas se conhecem aqui, imagina quando se conhecem de fora. Eu tento não ter medo de sair, mas não tem como", disse o brother. Saiba mais!

