BBB 25: Thamiris lamenta eliminação de Camilla: 'Se ela tivesse me escutado'

Após Camilla deixar o BBB 25 no sétimo paredão, Thamiris, irmã da ex-sister, foi consolada por outros colegas de confinamento

A eliminação de Camilla mexeu bastante com alguns brothers do BBB 25. A carioca deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 4, com mais de 94% dos votos do público, após enfrentar um paredão contra Vilma e Renata.

Assim que Camilla saiu do confinamento, Thamiris, irmã da trancista, precisou ser consolada pelos demais colegas. Bastante emocionada, a sister lamentou a saída de Camilla e comentou que a briga com Vitória Strada pode ter sido o principal motivo da eliminação.

"Estou destruída", desabafou Thamiris. "Se ela tivesse me escutado, estaria aqui, cara. O que tirou a Camilla foi briga da gente. Bagulho ridículo", acrescentou a nutricionista. Na sequência, ela explicou que chegou a essa conclusão ao analisar o discurso de Tadeu Schmidt.

"É só ouvir o que ele falou. Ela deu importância para uma coisa que era muito pequena. O que tirou a Camilla não foi o embate, foi a nossa briga. Eu falei para ela conversar, ouvir… Queria poder voltar no tempo. Muito teimosa. Mesmo com tanta gente, eu vou ficar, sim, sozinha, de certa forma. Estou arrasada", concluiu Thamiris, sendo abraçada por Vinicius.

💬 Thamiris: "Se ela tivesse me escutado, ela estaria aqui. (...) Eu tô arrassada, gente"



No gramado, Thamiris desabafa com brothers #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/jLoEAYWntH — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2025

Fora do BBB 25, Camilla analisa briga com Vitória Strada

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Camilla! A sister deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 4, com mais de 94% dos votos do público. Assim que saiu do confinamento, ela seguiu para o Bate-Papo BBB e falou um pouco a respeito de sua trajetória no reality show.

Ao longo da participação na atração, a trancista teve a chance de rever a intensa briga que teve com Vitória Strada recentemente. Camilla, então, ressaltou que o ponto principal da discussão foi o que tanto ela quanto Thamiris sentiram em relação à atitude da atriz; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Gil do Vigor entrega que foi ele quem 'criou' a ideia do 'Seu Fifi'