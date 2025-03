BBB 25: Thamiris e João Gabriel trocam beijos após festa

Novo casal? Após trocarem carinhos durante a festa do BBB 25, Thamiris e João Gabriel se beijaram em um dos quartos da casa

A madrugada desta quinta-feira, 6, foi bastante agitada no BBB 25! Após curtirem a festa do líder de Vitória Strada, os participantes Thamiris e João Gabriel protagonizaram o terceiro beijo da temporada em um dos quartos da casa mais vigiada do país.

Os brothers, que trocaram carinhos diversas vezes durante o evento, finalmente se beijaram pouco antes de dormir. Thamiris chegou a cobri-los com o edredom por alguns segundos, mas logo depois os dois se viraram para o lado e pegaram no sono.

Ainda durante a manhã desta quinta-feira, 6, Thamiris e João Gabriel voltaram a se beijar por mais alguns minutos. O momento, no entanto, foi interrompido após a sister se levantar para buscar água na cozinha.

Vale lembrar que o primeiro beijo da edição foi protagonizado por Aline e Diogo Almeida. Os dois seguiram o romance dentro do confinamento até a eliminação do ator, ocorrida há pouco menos de duas semanas.

O segundo beijo da temporada aconteceu entre Aline e Thamiris, também durante uma das festas do programa.

Thamiris menciona arrependimento após eliminação de Camilla

A eliminação de Camilla do BBB 25 segue sendo um dos assuntos mais comentados entre os brothers da casa mais vigiada do país. A carioca deixou o jogo na noite de terça-feira, 4, após enfrentar o sétimo paredão da temporada contra Vilma e Renata.

Apesar de todos os participantes terem lamentando a saída de Camilla, quem mais sentiu a ausência da ex-sister nesta quarta-feira, 5, foi Thamiris. Durante o Raio-X diário, a nutricionista aproveitou o momento para mandar um recado carinhoso à irmã; confira detalhes!

