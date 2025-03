BBB 25: Thamiris critica atitude de Vitória Strada com brother: 'Não assume'

Em conversa com outros brothers no BBB 25, Thamiris recordou a atitude de Vitória Strada com um aliado na última prova do líder

Após a dinâmica do Sincerão, alguns brothers se reuniram na área externa da casa para conversar a respeito dos últimos acontecimentos dentro do BBB 25, da TV Globo. Ao longo do bate-papo, Thamiris recordou a última prova do líder, da qual Diego Hypolito acabou ficando de fora.

A sister, então, criticou a atitude de Vitória Strada no episódio em questão. Isso porque, antes do início da dinâmica, alguns brothers participaram do 'resta um'. Na ocasião, caso a atriz tivesse tirado um objeto de Maike, Diego não seria desclassificado da prova.

"Eu acho que a Vitória entendeu, sim, e eu vi a cara dela quando tirou [o objeto] do João Gabriel", declarou Thamiris. "Eu acho que ela até fez, mas depois, ela assumir a parada que fez...", opinou Maike. Na sequência, a sister recordou a reação de Vitória ao descobrir que poderia ter 'protegido' Diego Hypolito.

"Na hora que o Gui [Guilherme] veio falar com ela, fez uma cara de banana para ele. Falei, 'Vitória, acho bem que você sabia'. E ela [respondeu]: ‘Não, eu não pensei’. Todas as três vezes que ela teve atitudes, ela não pensou. Quando são decisivos, ela nunca raciocina. É só isso que me estressa na Vitória, porque ela não assume", disse Thamiris, por fim.

Vitória Strada se emociona após conversa com Thamiris

Após conversar com Thamiris sobre seu voto na formação do último Paredão, Vitória Strada desabafou com Diego Hypolito na tarde de segunda-feira, 10. A atriz, que votou na sister para salvar o ginasta, compartilhou detalhes da conversa e não conteve as lágrimas ao desabafar sobre como estava se sentindo.

"Não concordo. A primeira fala dela e da Camilla foi que elas não estavam nem ligando se você fosse sair no Paredão. Você foi colocada em pauta, a sua pessoa, em falas em rede nacional", relembrou Diego. "Não se diminua como pessoa", completou; confira mais detalhes!

