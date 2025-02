BBB 25: Thamiris confessa surpresa com atitude de brother: 'Hipocrisia do jogo'

Em conversa com Aline, Camilla e Gracyanne Barbosa, Thamiris desabafou sobre ter sido puxada para o paredão após Diogo Almeida atender o Big Fone

Na noite desta segunda-feira, 24, Aline, Camilla, Gracyanne Barbosa e Thamiris conversaram na varanda da casa do BBB 25 sobre Diogo Almeida. As sisters relembraram quando o ator atendeu o Big Fone e puxou a nutricionista para o paredão.

Durante o papo, Thamiris confessou para a policial militar, que vive um affair com o ator, que não imaginava que ele poderia indicá-la. "Dentro das nossas movimentações, eu e Camilla já estávamos conversando sobre o Diogo não ser mais o nosso alvo, porque para mim já estava passado tudo que tinha acontecido e eu já estava pensando em novas opções para movimentar o jogo", disse a irmã da trancista.

"E quando aconteceu [de ser puxada para o Paredão], eu falei 'é muito doido', porque a leitura do jogo é muito louca. [...] Quando ele me puxou, eu demorei a entender, pensei: 'Por que eu primeiro?' Eu entendo o jogo dele. A Camilla [falou]: 'A casa vai em mim'. Vão botar nós duas'", recordou.

A carioca ainda analisou o comportamento dos participantes do BBB 25. "Quando a gente juntava três duplas para poder votar, era horrível. E eu não estou criticando o jogo de ninguém não, Aline. É a hipocrisia do jogo que está tendo aqui dentro. A galera é muito hipócrita", disparou.

Vale lembrar que Diogo Almeida está no paredão e disputa a preferência do público para seguir no jogo contra sua mãe, Vilma, e Vitória Strada.

Camilla avalia comportamento de sister

Um pouco mais cedo, Thamiris, conversou com Camilla e Gracyanne Barbosa sobre Vitória Strada. A nutricionista comentou sobre o sentimento de afastamento por parte da atriz e confessou que havia chamado a sister para o cinema caso ganhasse o sorteio, ressaltando que faz tudo para não deixá-la sozinha.

Ao ouvir a irmã, Camilla dá sua opinião sincera. "Eu acho que ninguém aqui é bobo em nada. Eu acho que todo mundo aqui tem inteligência pra tudo que faz, todos os movimentos. E cara, eu posso estar muito enganada, mas até pra ela ser a rejeitada, ela tem que ser rejeitada. Ela tem que ficar sozinha", avalia. Confira o papo completo!

