BBB 25: Thamiris confessa em conversa com Gracyanne Barbosa: 'Ficou claro'

Em dia de eliminação, Thamiris acordou reflexiva no BBB 25, da Globo. A carioca, que disputa a berlinda desta terça-feira, 11, contra Aline e Vinícius, desabafou com Gracyanne Barbosa sobre seus pensamentos e disse estar se questionando por não ter votado em Diego Hypolito e Daniele Hypolito antes.

"Estou com essa sensação de que eu errei jogando, porque eu confiei nas pessoas erradas", confessou ela. Thamiris disse ainda que acredita que estaria no Paredão mesmo sem ter escolhido Vinícius para a consequência do Pegar ou Guardar, que o levou a dormir fora da casa com Guilherme.

"Não é só pela dinâmica, não. Todo mundo ficou com isso.: 'Ah, Camilla saiu, o quarto é fraco'. Elas vão em cima da gente, vai em você e depois vai em mim. Isso ficou bem óbvio", reagiu Gracyanne. Ainda durante a conversa, Thamiris relembrou o que falou no Raio-X de hoje: " Para mim, agora, ficou claro que o jogo de algumas pessoas aqui é muito torto".

Thamiris critica atitude de Vitória Strada com brother: 'Não assume'

Após a dinâmica do Sincerão,Thamiris recordou a última prova do líder, da qual Diego Hypolito acabou ficando de fora. A sister, então, criticou a atitude de Vitória Strada no episódio em questão. Isso porque, antes do início da dinâmica, alguns brothers participaram do 'resta um'. Na ocasião, caso a atriz tivesse tirado um objeto de Maike, Diego não seria desclassificado da prova.

"Eu acho que a Vitória entendeu, sim, e eu vi a cara dela quando tirou [o objeto] do João Gabriel", declarou Thamiris. "Eu acho que ela até fez, mas depois, ela assumir a parada que fez...", opinou Maike. Na sequência, a sister recordou a reação de Vitória ao descobrir que poderia ter 'protegido' Diego Hypolito.

"Na hora que o Gui [Guilherme] veio falar com ela, fez uma cara de banana para ele. Falei, 'Vitória, acho bem que você sabia'. E ela [respondeu]: ‘Não, eu não pensei’. Todas as três vezes que ela teve atitudes, ela não pensou. Quando são decisivos, ela nunca raciocina. É só isso que me estressa na Vitória, porque ela não assume", disse Thamiris, por fim.

