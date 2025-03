BBB 25: Thamiris confessa autoria de fofoca e se justifica para brother

Thamiris conversou com Guilherme sobre a fofoca extra que ele recebeu no BBB 25 e justificou o comentário que fez sobre o brother

Thamiris conversou com Guilherme nesta quarta-feira, 5, e revelou que ela é a autora da fofoca extra que o brother recebeu no BBB 25. A confissão aconteceu enquanto eles falavam sobre as conexões feitas no reality show.

Na última segunda-feira, 3, o genro de Delma recebeu uma nova fofoca após acertar qual participante havia falado sobre ele. "Ele tinha que focar mais na dupla dele e em pessoas que vieram de onde ele veio e não ficar focando em objetivo de Camarote, entendeu?", entregou Seu Fifi.

A irmã de Camilla, eliminada no último paredão, explicou que seu comentário teria sido em relação a Maike e Gabriel, pelo fato deles serem atletas, assim como o fisioterapeuta. "Minha fala não era sobre separar Camarote de Pipoca, não era sobre isso. Era justamente por vocês terem tantas coisas em comum, e naquele momento não estar enxergando isso", justificou.

Após ouvir a sister, Guilherme confessou que não pensou que poderia ter sido a nutricionista ou sua irmã as autoras da fala, devido à proximidade delas com Gracyanne Barbosa. "Não é sobre de onde você veio, mas é sobre as pessoas que você cria conexão aqui. Volto a dizer, não é porque os meninos são atletas e eu fui atleta também que vai acontecer essa conexão", respondeu o brother.

Em seguida, Thamiris falou sobre não ter uma conexão com Vilma, que estuda Nutrição. "A dona Vilma é nutricionista e eu e ela não temos essa conexão. Era uma pessoa que eu gostaria de ter mais troca, mesmo. Mas eu não sei se hoje, funcionaria. Não sei se ela acreditaria nas minhas palavras", analisou a carioca.

Guilherme reflete sobre confissão de Thamiris

Horas após conversar com Thamiris, Guilherme contou para Diego Hypolito sobre o papo que teve com a sister. "Foi mais para se explicar, mas aí, depois, eu ainda falei e ela não retrucou. Foi uma conversa super de boa."

"Na frase tinha você dizendo que eu deveria focar mais na minha dupla, de parar de tomar dores de Camarote. Basicamente ela quis dizer que era algo que tinha sido lá trás, e que a percepção dela tinha mudado", explicou.

O ginasta opinou sobre o comentário da sister. "Mesmo que seja no início, é totalmente contraditório porque ela está junto com a Gracy desde o início", ressaltou. Guilherme, então, explicou que não é sobre "tomar dores" dos integrantes do grupo Camarote. "É a situação que eu não gosto, aí pode ser quem for, aí o Guilherme vai falar, vai se posicionar, tá entendendo?", justificou. "Relacionado a você, eu tenho total entendimento, mas achei totalmente incoerente em tudo", acrescentou o irmão de Daniele Hypolito.

