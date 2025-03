BBB 25: Thamiris comenta voto de Vitória Strada: 'Não vou mais atrás'

Enfrentando o oitavo paredão do BBB 25, Thamiris fez um breve desabafo após descobrir o voto de Vitória Strada, sua ex-aliada

A formação do oitavo paredão do BBB 25 mexeu bastante com os brothers da casa mais vigiada do país. Durante a madrugada desta segunda-feira, 10, Thamiris, uma das emparedadas da semana, descobriu que foi alvo de Vitória Strada, sua ex-aliada.

Thamiris soube do voto de Vitória através de Maike, que teve acesso à informação através da central de controle no Apê do Líder. Apesar de ter ficado surpresa, a sister garantiu aos demais colegas de confinamento que não procuraria a atriz para conversar sobre a atitude.

"É bom que isso aconteça, porque agora não vou ficar mais atrás de ninguém", declarou a emparedada. Em seguida, a nutricionista refletiu sobre como o público pode ter encarado sua briga com Vitória Strada nos últimos dias.



"Será que essa briga pesou tanto lá fora assim?", questionou ela. "Não sei .Mas se foi meu amigo, você não vai ver eu falando mal, contando segredo ou fazendo nada para prejudicar. Eu não conseguiria votar numa pessoa que tive troca aqui dentro. A não ser na final...", opinou Gracyanne Barbosa, que estava presente na conversa.

"Eu vou ficar mais na minha. Não vou falar com ela não, papo reto. Acho que não tenho o que falar com a Vitória. Eu sei bem o que aconteceu. Sei o que deixou ela chateada. [...] Não espero que ela vá me perdoar de tudo, mas eu fui sincera. Falei com ela e deixei claro, pedindo desculpas", concluiu Thamiris.

Vale lembrar que a sister enfrenta o oitavo paredão da temporada contra Aline e Vinicius. Os dois amigos, inclusive, também ficaram bastante abalados após a formação da berlinda e acabaram caindo no choro ao longo desta madrugada.

Aline opina sobre o jogo de Gracyanne Barbosa

A sister Aline opinou sobre o jogo de Gracyanne Barbosa no BBB 25. Em conversa com Vitória Strada e Vinícius durante a madrugada de domingo, 09, a policial militar comentou o que pensa sobre a postura da musa fitness na casa.

A baiana então analisou que a ex-esposa de Belo é prioridade para vários participantes. "Querendo ou não, é uma pessoa que fica fazendo média com todo mundo, e já meteu ferro em todo mundo. Só fica fazendo média para sair da evidência, mas todo mundo já percebeu essa jogada dela já, já está cansada. Já está feio mesmo, está todo mundo sem saco", disse Aline; confira mais detalhes!

Leia também: Lucas Souza dá opinião sobre participante no BBB 25: 'Esperava muito mais dela'