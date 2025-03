BBB 25: Thamiris chora ao falar sobre conversa com a atriz: 'Eu gosto da Vitória'

No BBB 25, a nutricionista Thamiris desabafa com a Gracyanne Barbosa e questiona quem a atriz gostaria que fosse eliminada

A confusão no BBB 25 continua a todo vapor! A conversa entre a atrizVitória Strada e Thamiris ainda está dando o que falar na casa. Em um momento de conversa com a musa fitness Gracyanne Barbosa, a nutricionista não conseguiu segurar as lágrimas e contou como foi a conversa. As duas afirmaram que não pretendem votar na atriz, mas Thamiris comentou: “Se prepara, que agora ela vota”.

"Eu me desculpei, Gra. E não é que eu me 'desculpei e acabou', mas eu estava tentando refazer as coisas. Eu gosto da Vitória de verdade, nunca votei nela, não votaria nela e nem pensei em votar nela." , relatou a nutricionista, visivelmente emocionada, reafirmando sua postura diante da situação.

"Por que dois dias atrás ela falou para você que gostava de você e que não conseguia ter raiva de você? Então, não é verdade", pergunta Gracyanne. "Não consegue ter raiva, gosta muito de você e te bota no Paredão, te indica".

Confira o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Thamiris faz planos para o Sincerão

Thamiris já começou a se preparar para o seu discurso no Sincerão desta segunda-feira, 10. A sister, que enfrentaAline eVinícius no paredão, confessou para Maike que está pensando nas palavras que vai usar para apontar a policial militar e Vitória Strada na dinâmica.

A nutricionista soube através do líder da semana que recebeu voto da atriz, o que a deixou bastante chateada. "Tem que ser bem pensado. As pessoas aqui fazem tudo muito bem pensado para jogar mais à frente", opinou a sister.

Em seguida, Thamiris relembrou a briga que ela e a irmã tiveram com Vitória, quando a famosa votou em Delma no paredão.

Leia também: BBB 25: Thamiris teme eliminação no Paredão e confessa arrependimento