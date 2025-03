BBB 25: Thamiris cai no choro e é consolada por brother: 'Temos que ser fortes'

Thamiris caiu no choro nesta quarta-feira, 5, ao pensar na irmã, Camilla, última eliminada do BBB 25, e foi consolada por João Gabriel

Thamiris chorou sozinha no banheiro do BBB 25 na noite desta quarta-feira, 5. Um pouco depois, João Gabriel apareceu e consolou a sister, que está triste após a irmã, Camilla, ter sido eliminada do reality show nesta última terça-feira, 4.

"Chora não. Eu sei que você está com saudades da Camilla. Imagino o que você está sentindo, por causa da sua irmã. Mesma coisa é o meu irmão, se o meu irmão também saísse, você acha que eu não vou ficar desse jeito? Mas temos que ser fortes", diz ele, ressaltando que a sister tem que ficar forte.

A nutricionista agradece o apoio e vai para a sala, onde os outros participantes aguardam um anúncio de Vitória Strada para a sua Festa da Líder. Ao ver a carioca chorando, a atriz a abraça, mas Thamiris a incentiva a seguir com a dinâmica: "Amiga, vai lá, é o seu momento."

Vale lembrar que Camilla escolheu a irmã para participar da dinâmica do Pegar ou Guardar. A sister poderá ganhar R$ 60 mil e deixar duas pessoas "morando" fora da cara.

Thamiris confessa autoria de fofoca e se justifica para brother

Nesta quarta-feira, 5, Thamiris conversou com Guilherme e revelou que ela é a autora da fofoca extra que o brother recebeu no BBB 25. A confissão aconteceu enquanto eles falavam sobre as conexões feitas no reality show.

Na última segunda-feira, 3, o genro de Delma recebeu uma nova fofoca após acertar qual participante havia falado sobre ele. "Ele tinha que focar mais na dupla dele e em pessoas que vieram de onde ele veio e não ficar focando em objetivo de Camarote, entendeu?", entregou Seu Fifi.

A irmã de Camilla, eliminada no último paredão, explicou que seu comentário teria sido em relação a Maike e Gabriel, pelo fato deles serem atletas, assim como o fisioterapeuta. Confira a explicação da sister!

