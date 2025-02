BBB 25: Tadeu Schmidt puxa a orelha dos brothers: ‘Fugir do comprometimento’

No discurso de eliminação no terceiro paredão do BBB 25, Tadeu Schmidt reserva um tempo para alfinetar os brothers e sisters: ‘Jogo de julgamento sim’

O apresentador Tadeu Schmidt usou um espaço do discurso de eliminação no terceiro paredão do BBB 25, da Globo, para alfinetar os brothers e sisters. Antes de anunciar a saída de Giovanna, ele puxou a orelha dos participantes que querem separar o jogo e a vida pessoal. Ele disse que uma coisa prejudica a outra e que o Big Brother é um jogo de julgamento.

"Agora estou falando com todo mundo. Tem uma coisa que muitos de vocês dizem quando vão se dirigir aos adversários que é o seguinte: ‘Ah, isso é só no jogo, não é nada pessoal’. É mesmo? Dá para separar isso assim, tão claramente? Pensa comigo: Quando alguém faz algo para te prejudicar no jogo, ele está contribuindo para te tirar do jogo”, disse ele.

E completou: "Esse jogo que é o sonho da sua vida, então atrapalhar esse sonho não acaba sendo pessoal? ‘Oh, votei em vocês porque não tinha outro jeito, só tinha oito opções’. ‘Oh, te dei uma torta na cara, mas é que só tem 20 pessoas na casa, mas eu me amarro em você. Depois das outras 19 pessoas, você é a minha preferida’. Separar o jogo do pessoal, é uma análise sincera ou é uma forma de fugir do comprometimento? BBB é jogo de julgamento sim. De dizer eu gosto ou eu não gosto e pronto. Na vida real, basta evitar as pessoas que vocês não gostam, aqui não. Aqui tem que conviver 24 horas por dia e tem que falar o que pensa das pessoas. Aqui o jogo muda toda hora. A última semana, especialmente as últimas 48 horas, são prova disso”.

Discurso de eliminação

No restante do discurso, Tadeu Schmidt falou sobre as duas duplas emparedadas: Diego e Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa e Giovanna. "Aqui temos essas duplas de pessoas que se gostam tanto, se enfrentando tão cedo e logo em um paredão duplo, que não tem escapatória. O público pode até querer, mas só tem duas opções. Aqui temos o paredão mais atlético de que se tem notícia, reunindo ícones em suas atividades esportivas. Reunindo irmãos que trouxeram para essa casa diferentes versões do amor fraternal. Aquela coisa meio provocativa de irmãos com idades muito próximas que se conhecem muito, que seguiram a mesma carreira e que conseguiram extremo sucesso na mesma profissão, que se cobram muito e que são muito parceiros. Essa relação tão afetuosa de irmãs com 16 anos de diferença entre elas. Essa irmã quase mãe que morre de orgulho dessa irmã quase filha. Essa irmãzinha que olha para essa irmãzona como o maior exemplo para a vida dela e ambas as relações tem em comum o sentimento de proteção. O cuidado de um com o outro. Isso a gente em tantos momentos aqui. Irmãos que se amam lindamente”, afirmou.

Por fim, o comunicador discursou: "E é nesse contexto que a gente chega ao momento da eliminação. O público não decide apenas pelo que acontece de domingo a terça. É todo dia que se vence ou se perde um paredão. E se os eliminados perguntarem: foi alguma coisa que a gente fez? Foi alguma coisa que a gente não fez? Foi a forma como a gente fez? Isso eu posso garantir, ninguém é eliminado pelo público porque agiu como vocês agiram. Ninguém. Mas alguém pode ser eliminado pelo público apesar de ter agido como vocês agiram. Percebe a diferença? Não é por isso, é apesar disso. Porque há muitos fatores envolvidos em um paredão. Tantos fatores. Não é o que, não é como e nem porquê. A palavra de hoje é: quando. Resumindo essa eliminação em uma frase eu diria: quase deu tempo, mas foi tarde demais. Quem sai hoje é a dupla Gracyanne e Giovanna”.

