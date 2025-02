BBB 25: Tadeu Schmidt faz discurso com mensagem subliminar

Tadeu Schmidt faz discurso de eliminação para Gabriel com história falsa e mensagem subliminar para os participantes do BBB 25

O apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso de eliminação caprichado para o quarto paredão do BBB 25, da Globo. Antes de revelar a saída de Gabriel do jogo, ele contou uma suposta história sobre a mitologia envolvendo guerreiros e um prêmio em dinheiro.

Antes de dizer o discurso para os participantes, o comunicador falou para os telespectadores que iria contar uma história diferente. Depois da eliminação de Gabriel, ele contou que a história era falsa e inventada para transmitir a mensagem que queria para os participantes do jogo. "A história de mitologia grega era tudo mentira. Foi só para contar uma história”, disse ele.

Em sua história de mentirinha, Schmidt quis alertar os brothers sobre o risco do jogo em grupo e sem confrontos diretos para conquistar o prêmio final.

Leia o discurso completo de Tadeu Schmidt:

"Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 18. Hoje eu só queria contar uma história, não sei se vocês conhecem… É uma história muito famosa da mitologia grega: os guerreiros de Triavita. Diz o seguinte: Os deuses convocaram os melhores guerreiros da Grécia para uma tarefa heróica. Vieram guerreiros de diversas cidades e entraram num barco rumo à ilha de Triavita. Foram semanas de viagem. Os guerreiros foram se entrosando. Ao chegar à ilha, eles foram recebidos pela deusa Éris, que apareceu em formato de águia e os convocou para a tarefa. Quem conseguisse seguir Éris até o topo do monte Epiticia, seria premiado com mais ouro do que havia nos cofres de Atenas. Mas apenas um guerreiro seria capaz dessa façanha. Todos os outros sucumbiriam", disse ele.

"Num primeiro momento, os guerreiros, que tinham ficado muito próximos durante a viagem, não aceitaram aquilo e decidiram se unir: ‘Vamos ficar juntos, vamos nos proteger, vamos nos defender, vamos todos sobreviver, juntos’. Mas o tempo foi passando, a comida foi acabando, o barco não saia do lugar. E foi ficando claro que, juntos, todos morreriam. Ou seguiam a deusa Éris, ou sucumbiriam. Mesmo assim, alguns decidiram ficar no barco e evitar o combate. Outros se lançaram no desconhecido e partiram para a batalha. Enfrentar Éris era arriscadíssimo. Ela assumia a forma de diversos animais perigosos, o urso, o lobo, a águia, o crocodilo, a cobra, o rinoceronte… Mas esses guerreiros tiveram a coragem de enfrentá-la. Uns foram feridos gravemente, outros morreram, e apenas Atrion, o mais sábio e corajoso, seguiu a deusa Éris, até o topo da montanha".

"O mais surpreendente foi a reação da deusa naquele momento. Éris premiou Atrion, conforme havia prometido fazer ao mais bravo dos guerreiros. Ele recebeu mais ouro do que jamais havia visto na vida. Mas Éris foi além, curou os feridos, trouxe os mortos de volta à vida, e também lhes deu ouro como prêmio por sua bravura. Os guerreiros voltaram para suas cidades e foram celebrados como heróis, e suas histórias foram contadas por gerações. Menos os que ficaram no barco e fugiram do combate por medo. Esses enfrentaram o arrependimento eterno e tiveram que viver, para sempre, a serviço da deusa Aidos, a deusa da vergonha".

Então, Tadeu Schmidt falou sobre o BBB: "Gente, é só uma história da mitologia, mas é curioso como que há mais de 2 mil anos, o ser humano preza a coragem, e despreza a apatia. Tem gente que quer vencer, tem gente que quer entrar para a história, tem gente que quer aproveitar as oportunidades, e tem gente que está satisfeita com o que tem e não quer arriscar. Você teve oportunidade. Primeiro de entrar no BBB, e não parou por aí. Você teve diversas oportunidades dentro do jogo, chances e chances para virar craque do jogo. Não é que a oportunidade bateu na sua porta, ela espancou a sua porta, ela gritou desesperada: ‘Pelo amor de Deus, aproveita’. Você aproveitou? Não é fácil, bastava fazer o óbvio e você não iria embora hoje", afirmou.

Por fim, ele disse: "A votação de hoje foi bem curiosa. O resultado veio mudando de domingo para cá. E aconteceu uma coisa raríssima. O voto da torcida disse uma coisa, o voto único, por CPF, disse outra coisa. É porque, talvez, você não tenha sido a única pessoa a não aproveitar oportunidades. Bastava ter coragem e enfrentar a deusa Éris. Teve gente aí dentro que analisou direitinho a eliminação de hoje com palavras difíceis de pronunciar, mas com o conteúdo certinho: Neste programa, você tem que se colocar a prova, não pode ficar na promessa, o mergulho tem que ser profundo, só assim seu projeto de prosperidade progride, tem que ser proativo, tem que procurar, produzir, provocar. Acima de tudo, tem que protagonizar. Eu sou obrigado a dizer: eu avisei. Quem sai hoje é você, Gabriel".

