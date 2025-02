BBB 25: Sisters criticam atitude de Guilherme após discussão: 'A Vitória inflou'

Em conversa com outras sisters no BBB 25, Camilla lamentou a postura de Guilherme em expor uma situação em meio aos demais brothers

A briga entre Camilla e Vitória Strada no BBB 25 se tornou o principal assunto entre os brothers na madrugada desta segunda-feira, 24. Após os ânimos se acalmarem, a irmã de Thamiris seguiu para a área externa da casa mais vigiada do país e desabafou sobre o ocorrido.

Ao longo da conversa com outras sisters, Camilla criticou a atitude de Guilherme logo depois da formação do paredão. Isso porque, a discussão se iniciou após o genro de Delma revelar que, dias atrás, a trancista disse que votaria em Vitória Strada.

"O Gui foi super desnecessário ali, pelo amor de Deus. Não era nem hora e nem momento para ele fazer isso", declarou Camilla. "Bofe, você está querendo fazer o que? Tu está tão sem graça que tem que ficar pegar VT dos outros", continuou a sister.

Thamiris, então, comentou que Guilherme poderia ter conversado com Camilla a respeito do assunto em particular antes de expor a situação em meio aos demais brothers. "Mas acho que ali ele quis mostrar o jogador brabão e, tipo assim, achei desnecessário", argumentou Camilla.

"E nisso a Vitória inflou", concluiu Thamiris. Vale lembrar que, durante a discussão com a atriz, Camilla ressaltou que não gostaria mais de conversar com a sister. "Eu não vou abaixar a cabeça. Desde o domingo, eu não queria conversar com você. Eu não quero jogar junto com ninguém. A partir de agora, minha prioridade é minha irmã", disse ela, na ocasião.

💬 Guilherme: "Isso pra mim é soltar a mão"



EEEEITA! Clima TENSO depois da formação de Paredão #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/ZRzdmlx3ir — Big Brother Brasil (@bbb) February 24, 2025

Quem está no paredão do BBB 25?

Vitória Strada, o ator Diogo Almeida e a mãe, Vilma, disputam o sexto paredão do BBB 25, e somente um dos brothers deixará o jogo na próxima terça-feira, 25. Entenda como foi a formação da berlinda:

A noite já começou com Diogo Almeida e Thamiris emparedados pelo Big Fone de sábado. Porém, Camilla tinha o Poder Curinga do Sim ou Não, com o qual podia tirar alguém que estava no paredão pelo Big Fone e colocar outra pessoa na berlinda. Ela escolheu tirar a irmã, Thamiris, e colocar Dona Vilma.

Na sequência, o Anjo Guilherme imunizou a sogra Delma. Então, o líder João Pedro indicou Vitória Strada. A mais votada da noite foi Camilla, que teve 7 votos. Por fim, Diogo, Camilla e Vilma disputaram a prova bate-volta, que é de sorte, e Camilla escapou da berlinda.

