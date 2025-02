BBB 25: Sister leva susto, é eliminada e dá vitória para rival na prova do líder

Depois de mais de 11 horas de competição, a prova do líder de resistência chegou ao fim com vitória de sister após rival levar um susto

A prova do líder de resistência do BBB 25 chegou ao fim por volta das 11h40 da manhã desta sexta-feira, 14. A vitória ficou com Eva, que resistiu ao fim após Thamiris ser desclassificada.

Na reta final da prova, apenas Eva e Thamiris estavam na competição. Porém, a irmã de Camilla se assustou com as moedas caindo no campo de provas e soltou o botão que precisava deixar acionado. Com isso, ela foi desclassificada.

Thamiris caiu no choro ao ver que perdeu a chance de se tornar líder. Enquanto isso, Eva comemorou quando a produção informou que a prova foi finalizada.

Como é a prova da semana?

Na prova, cada participante ficou em uma raia no provódromo. Eles tiveram que acionar o botão e ficar com a mão lá até receberem a ordem de pegar as moedas. As moedas caíram ao fundo da raia e eles tiveram que buscá-las sem deixar nenhuma para trás. Na volta, a missão é colocar a mão no botão novamente e não tirá-la mais até a próxima rodada.

O vencedor é quem resistir por mais tempo e não descumprir as regras. No entanto, a prova do líder de resistência da semana tem consequências.

Quem ficou com as consequências?

Na prova do líder de resistência da semana, a produção colocou 6 envelopes com consequências para os primeiros eliminados da competição. Assim que as seis primeiras pessoas saíram do provódromo, eles retiraram os envelopes e descobriram suas punições. Saiba quem ficou com o quê:

Delma foi a 1ª eliminada e tirou o envelope de que está na Xepa. Maike foi o 2ª eliminado da prova e tirou a consequência de eliminar alguém da prova do líder e escolheu Diego. Aline foi a 3ª eliminada e tirou o envelope de que está fora da Prova do Anjo.

Diego foi o quarto eliminado e retirou a consequência de que está no Paredão. Daniele foi a 5ª eliminada e recebeu a consequência de que não pode ganhar a imunidade na semana. Camilla foi a 6ª eliminada da prova e tirou a consequência de ficar na Xepa.

