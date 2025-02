BBB 25: Saiba quem venceu a Prova do Anjo e conquistou imunidade

Um brother venceu a Prova do Anjo autoimune deste sábado, 8, e está livre do quarto paredão do BBB 25; saiba quem está no Monstro

Na tarde deste sábado, 8, alguns brothers do BBB 25 participaram de mais uma Prova do Anjo com direito a imunidade. Após a produção revisar todas as participações dos confinados sorteados, o apresentador Tadeu Schmidt consagrou Mateus como o grande vencedor da dinâmica.

Como Castigo do Monstro, o amigo de Vitória Strada escolheu Eva para cumprir a punição, que seguirá até domingo, 9, quando a sister será liberada. Mateus justificou sua escolha alegando ‘falta de conexão’ com a adversária nos últimos dias.

"Por conta de algumas situações que aconteceram recentemente, vou dar esse monstro para Eva. Sinto que tínhamos uma conexão no início do jogo, eu, ela e a Renata. [...] Por questão de jogo, é isso", declarou o brother, entregando o colar para a bailarina.

Vale lembrar que Eva foi desclassificada da Prova do Anjo após a produção confirmar que a sister quebrou uma das regras da dinâmica. Na atividade, que possuía lasers, os brothers precisaram usar um óculos de proteção durante toda a prova, sem poder retirar. A bailarina, no entanto, tirou o objeto em determinado momento e, por isso, não se consagrou como vencedora.

Para o Castigo do Monstro, Mateus, que venceu a Prova do Anjo, escolheu Eva 😈 #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/yf8mpxFOQu — Big Brother Brasil (@bbb) February 8, 2025

Como será a dinâmica da semana no BBB 25?

João Gabriel, vencedor da prova do líder de quinta-feira, 6, indicou 5 pessoas para a Mira do Líder: Vitória Strada, Mateus, Aline, Camilla e Thamiris. Mateus, que ganhou a prova do anjo, estará imune esta semana e, por isso, não poderá ser votado para o paredão, formado ao vivo na noite de domingo, 9.

Guilherme agradece atitude de brother após prova do líder

O brother Guilherme ficou bastante emocionado com uma atitude de João Gabriel, vencedor da prova do líder. Isso porque o irmão gêmeo de João Pedro escolheu Delma, que teve uma crise de choro mais cedo após toda a casa entrar no 'Tá com Nada', para o VIP.

Logo após João Gabriel separar os participantes entre VIP e Xepa, Guilherme seguiu até um dos quartos para agradecer o gesto nobre do colega de confinamento. Na ocasião, o genro de dona Delma abraçou o brother e se mostrou grato pelo grande carinho com a sogra; confira detalhes!

