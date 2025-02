BBB 25: Saiba quem recebeu as consequências da Prova do Líder

Nesta semana, os 6 primeiros eliminados da prova do líder de resistência retiraram envelopes com consequências no BBB 25. Saiba quem foi punido

Na prova do líder de resistência da semana, a produção colocou 6 envelopes com consequências para os primeiros eliminados da competição. Assim que as seis primeiras pessoas saíram do provódromo, eles retiraram os envelopes e descobriram suas punições. Saiba quem ficou com o quê:

Delma foi a 1ª eliminada e tirou o envelope de que está na Xepa. Maike foi o 2ª eliminado da prova e tirou a consequência de eliminar alguém da prova do líder e escolheu Diego. Aline foi a 3ª eliminada e tirou o envelope de que está fora da Prova do Anjo.

Diego foi o quarto eliminado e retirou a consequência de que está no Paredão. Daniele foi a 5ª eliminada e recebeu a consequência de que não pode ganhar a imunidade na semana. Camilla foi a 6ª eliminada da prova e tirou a consequência de ficar na Xepa.

Além disso, os gêmeos João Gabriel e João Pedro e a sister Renata também receberam consequências da prova do líder. Isso porque eles descumpriram uma regra antes do início da competição. Os três não respeitaram a ordem de Tadeu Schmidt para ficarem na sala de estar antes da prova. Eles foram ao banheiro ou pingar colírio nos olhos. Com isso, os três foram punidos com a ordem de que estão na Xepa na próxima semana.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 25:

Na sexta-feira, 14, o líder da semana vai colocar a Mira do Líder em 5 pessoas. No sábado, 15, os participantes fazem a Prova do Anjo.

No domingo, 16, a formação do paredão será: O anjo imuniza uma pessoa, o líder manda uma pessoa para o paredão, uma pessoa já estará emparedada pela Prova do Líder e a casa será dividida em dois grupos para a votação. Cada grupo vai fazer a votação individual e o mais votado de cada grupo vai para o paredão. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e uma se salva.

Na terça-feira, 18, uma pessoa será eliminada do Big Brother.

