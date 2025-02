BBB 25: Saiba quem João Pedro colocou na Mira do Líder

Líder da semana no BBB 25, da Globo, o brother João Pedro colocou a pulseira da mira em 5 pessoas e vai indicar uma delas ao paredão no domingo, 23

Na noite desta sexta-feira, 21, o líder João Pedro colocou cinco pessoas na Mira do Líder do BBB 25, da Globo. No domingo, 23, ele terá que indicar uma dessas pessoas ao sexto paredão da temporada.

Em sua decisão, o brother colocou Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Vitória Strada, Aline e Camilla na Mira do Líder. Ele justificou sua decisão nos irmãos ginastas porque não tem contato com eles. Então, ele disse que não gostou da atitude de Vitória no quinto paredão. Logo depois, ele disse que Aline falou que era opção de voto dela e comentou que Camilla também poderia votar nele.

Vale lembrar que João Pedro ganhou a liderança na noite de quinta-feira, 20, ao vencer a prova que exigiu agilidade dos participantes.

Saiba como é a dinâmica da semana no BBB 25

Na sexta-feira, 21, os participantes vão participar do leilão do Poder Curinga. Quem der o maior valor vai arrematar o Poder do ‘Sim ou Não’. Com este poder, a pessoa poderá trocar um dos emparedados do Big Fone durante a formação do paredão de domingo.

No sábado, 22, os brothers e sisters disputam a Prova do Anjo. O Big Fone vai tocar durante o programa ao vivo. Quem atender vai para o paredão e escolhe outra pessoa para ser emparedado com ele.

No domingo, 23, eles vão formar mais um paredão triplo. O dono do Poder Curinga vai dizer se quer trocar algum dos emparedados do Big Fone ou não. O líder empareda uma pessoa. A casa faz a votação e uma pessoa é emparedada. 3 pessoas disputam a prova bate-volta e 1 se salva.

A eliminação é na terça-feira, 25, e uma pessoa deixa o confinamento.

Leia também:BBB 25: Delma revela em quem vai votar no paredão: ‘Não pensou em mim’