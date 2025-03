BBB 25: Saiba quanto Camilla faturou durante o reality show

Camilla não saiu de 'mãos abanando' do BBB 25! Eliminada com recorde de rejeição da temporada, ela ganhou uma grana considerável

A sister Camilla foi eliminada do BBB 25, da Globo, com 94,67% dos votos no sétimo paredão da temporada. Porém, ela não saiu do reality show com as ‘mãos abanando’. A irmã de Thamiris saiu o jogo com uma quantia considerável em dinheiro para iniciar a nova fase de sua vida.

Durante o confinamento, os brothers e sisters recebem um cachê pela participação. De acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV, os participantes recebem um cachê no total de R$ 50 mil pela ida ao programa. O valor é parcelado em três meses, que é o tempo da duração do contrato com a emissora.

Além disso, os participantes recebem um valor na cota de publicidade por cada ação publicitária que participam. O valor estimado é de R$ 1.518. Estima-se que Camilla tenha faturado mais de R$ 31 mil com merchandising durante sua participação.

Outro dinheiro que entrou no bolso dela veio do quadro Pegar ou Guardar, no qual os participantes podem escolher ficar com uma quantia em dinheiro e gerar uma consequência para a casa ou guardá-lo para o prêmio do vencedor do programa. Camilla jogou com Thamiris e elas escolheram ficar com R$ 35 mil cada uma e fechar o Quarto Anos 50 por alguns dias.

Leia o discurso completo de Tadeu para a eliminação de Camilla:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 15. Seu Fifi me inspirou a fazer umas inconfidências, são comentários mais leves, que ficam até em família, mas nem por isso menos importantes. Vilma, esses dias, eu ouvi você dizer o seguinte: ‘Eu não vou me limitar, não, quero nem saber. Meu filho não está mais aqui, eu estou livre. Posso falar e fazer o que eu quiser. Porque ele: mãe, mãe, pensa bem’. Eu faço o que eu quiser. Se der vontade, eu vou falar, porque eu sou desse jeito’. Aí eu fui procurar declarações semelhantes das outras emparedas e trouxe isso aqui… Camilla disse: ‘A Thamiris me podou um pouco. Eu acho que até isso é bom’. Em outro momento, a Thamiris falou: ‘Eu podei a Camilla que nem planta. Não fala isso, não fala isso, não fala isso’. Com relação a Renata, eu trouxe o seguinte trecho, é da Eva orientando a Renata. A Eva disse: ‘Amanhã tem prova do líder, mas não fala alto só para nós, se não parece que a gente está provocando’", afirmou.

E completou: "Vocês percebem o teor de todos esses conselhos? O clima desses relacionamentos? É natural que, entrando no BBB ao lado da pessoa que você ama tanto, você tenha um cuidado enorme com essa pessoa. É inevitável que esses conselhos venham à tona. É a vontade de proteger. Vocês acham que sabem se proteger aí dentro. Você se segura, se controla, deixa para falar depois, ou nem fala, mesmo quando é, evidentemente, o momento de falar, você não fala porque você quer que as pessoas gostem de você. Você tem medo de hate, quem não tem?".

"Então deixa eu te contar: as pessoas sempre podem pegar ranço de você, sempre, independentemente do que você faça. Você tenta ser legal com todo mundo e as pessoas vão odiar exatamente o fato de você estar tentando ser o legalzão. Você tenta se justificar depois de uma briga e pedir desculpas, e é exatamente isso que está irritando as pessoas. Podem odiar você pela guerra ou pela paz. Pela ação ou pela letargia. Vai saber o que se passa na cabeça de milhões de pessoas que estão votando. Talvez o segredo esteja na forma. Sempre pode dar errado, sempre há o risco de cair. Você escolhe se vai cair se escondendo ou se vai cair atirando. Atirar costuma fazer mais sucesso", afirmou.

Por fim, ele disse: "No caso específico da pessoa que sai hoje, temos um clássico do Big Brother. Porque a coisa mais comum é um jogador ter certeza de que está absolutamente certo nos momentos em que está absolutamente enganado. Onde você não viu problema nenhum, é que estava o verdadeiro problema. Você não soube identificar seus adversários. As armas que você escolheu não foram adequadas. Você deu importância demais a um fato pequeno. Você sai pensando o motivo da eliminação para descobrir aqui fora que você desconhece tanta coisa. Mas que ninguém esqueça o tanto que você é guerreira, você mostrou aí dentro. Mas é muito mais ainda aqui fora. Você mesma bota essa banca de durona, talvez no fundo, você só quisesse um pouco de colo, mas a vida te trouxe até aqui com as palavras que estão tatuadas no seu corpo: solidez e força. Quem sai hoje é você, Camilla".

