BBB 25: Renata recebe recado após vencer dinâmica da Vitrine do Seu Fifi

A sister Renata, escolhida pelo público para participar da Vitrine do Seu Fifi, foi surpreendida com um recado do Big Boss; confira reação

A sister Renata iniciou esta quinta-feira, 13, no BBB 25, com uma surpresa! Assim que todos os participantes da casa despertaram, o Big Boss surgiu para deixar um recado direcionado à bailarina, escolhida pelo público para a dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'.

Reunidos na sala, os brothers ouviram as instruções da 'voz misteriosa' sobre o que a sister deveria fazer. "Atenção, Renata! Você vai agora para um desafio. Faça suas malas imediatamente. O seu retorno para a casa vai depender do seu desempenho. Atenção, vá até a despensa, vista o macacão e aguarde orientações", avisou o Big Boss.

Vale lembrar que Renata recebeu 27,28% dos votos do público para participar da dinâmica inédita do BBB 25. A bailarina passará um tempo em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em uma espécie de 'casa de vidro', onde receberá fofocas de visitantes.

No local, a sister receberá a visita dos telespectadores, que podem levar cartazes com informações de outros brothers da casa ainda nesta quinta-feira, 13. Além disso, Renata retornará para o jogo com imunidade garantida.

Um bom dia desses! O Seu Fifi já passou no #BBB25 pra buscar a Renata! 😱 A sister foi a escolhida para participar da Vitrine do Seu Fifi 💬#RedeBBBpic.twitter.com/ZYhPO6lQJC — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2025

Haja coração! 👀 Os dummies foram até a casa do #BBB25 para buscar Renata! 😱 Veja a reação da casa! 🗣️#RedeBBB#VitrineSeuFifipic.twitter.com/Ob7uigvCSA — Big Brother Brasil (@bbb) March 13, 2025

Tudo em paz? Delma esclarece embate com Vilma

Os participantes do BBB 25 aproveitaram a festa, ocorrida na madrugada desta quinta-feira, 13, para conversar a respeito dos últimos acontecimentos no jogo. Ao longo do evento, as sisters Delma e Vilma repercutiram o embate protagonizado por elas no último Sincerão.

A mãe de Diogo Almeida, então, explicou para Delma que ficou surpresa ao ser escolhida pela colega de confinamento durante a dinâmica de segunda-feira, 10. A sogra de Guilherme, por sua vez, se desculpou com a sister e contou que pretendia chamar outros brothers para o embate; confira detalhes!

Leia também: BBB 25: Vinicius revela que já tem alvo para o Paredão: 'Até sair'