BBB 25: Renata mostra passos de dança para brother

A bailarina Renata ensina a coreografia que criou para a música ‘Deixa Estar’ na área externa da casa para o salva-vidas de rodeio João Pedro

Nesta quinta-feira à tarde, 17, músicas agitaram a casa do BBB 25. Na área externa, a bailarina Renata aproveitou o momento para ensinar uma coreografia que ela mesma criou para o salva-vidas de rodeio João Pedro.

Com a música Deixar Estar, de Liniker, Lulu Santos e Pabllo Vittar, a bailarina demonstra os movimentos de dança. "Direita, esquerda. Em cima, embaixo", orienta a sister.

Ao longo do dia, os participantes aproveitaram o clima ensolarado e o momento musical. Quando We Are The Champions, da banda britânica Queen, começou a tocar, cantaram juntos e se uniram para celebrar a chegada ao Top 5.

"Arrasou, grupo", disse a bailarina com os colegas de confinamento.

Ainda hoje, acontecerá o 18º Paredão do BBB 25, que definirá a eliminação de um dos três emparedados: Diego Hypolito, João Pedro ou Vitória Strada.

Confira o momento em que o grupo canta junto:

Brigas no BBB 25

Na reta final do BBB 25, os brothers aproveitam um momento na academia, na tarde de quarta-feira, 16, para relembrar algumas das confusões mais marcantes da edição, especialmente aquelas envolvendo comida. Entre risadas e provocações, eles comentam sobre as brigas por causa da lentilha, do frango com laranja e até a da garrafa de café.

“Eu ainda achei que nessa edição, a gente brigou pouco por comida”, apontou Renata. A bailarina mencionou as discussões que teve com Aline e o episódio da lentilha, enquanto o salva-vidas de rodeio João Pedro relembrou a confusão por causa da garrafa de café.

"Toda edição tem briga por comida, né?", disse Guilherme, entrando no assunto.

João então provocou a atriz Vitória Strada: “Vitória briga por causa de comida!”, e ela rebateu de imediato: “Eu não briguei por causa de comida”.

