Big Brother / Dinâmica

BBB 25: Renata fica em choque ao chegar na Vitrine do Seu Fifi

A sister Renata já está na Vitrine do Seu Fifi para receber as fofocas do público do BBB 25. Ela chegou ao local por volta das 9h50

Renata na Vitrine do Seu Fifi - Foto: Reprodução / Globo