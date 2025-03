BBB 25: Renata desabafa sobre atitude de Eva: 'Julgando'

Renata expôs que não está gstando de algumas atitudes de Eva no BBB 25. A líder Vitória ouviu a conversa na Central do Líder

Na tarde deste domingo, 2, Renataconversou com Eva sobre algumas atitudes da amiga no BBB 25. A bailarina ressaltou que está sentindo dificuldade para conversar com fisioterapeuta.

"Tudo que eu penso, eu te externo pra eu poder organizar minhas ideias, mas eu não consigo mais. Tudo o que eu vou falar, tu já me corta. Ou tu me corta julgando o que eu estou falando, seja o que for", desabafou a loira.

Eva tenta se justificar, mas Renata pede 'calma' e segue falando: "Às vezes, eu estou externando pela primeira vez aquilo, para eu poder organizar minhas ideias. Nem sempre o que eu estou falando é algo que eu vou passar para outra pessoa ou que eu vou tomar uma decisão. Mas eu não consigo mais. Eu acho que tu está tão na defensiva com as coisas do jogo que até as coisas que eu falo eu sinto isso. Eu estou com muita dificuldade de conversar contigo", ressaltou.

Em seguida, a sister citou um pensamento que teve sobre Vitória Strada. "Estava externando contigo, trocando uma ideia, pensando num negócio, eu não estou me fazendo doida não. Aí tu já 'acorda, não sei o quê'. É muito...", comentou sendo interrompida. "Mas tu entende que quando eu falo isso, não é julgando? Tu também pode estar com essa sensação de que tudo que eu falo é um julgamento. Não é te criticando. Não é te julgando, é para tu acordar", rebateu Eva.

Renata, então, seguiu pontuando como está se sentindo. "Eu sei, mas eu estou dividindo isso com você, não estou falando com ela. Porque eu sei que você me conhece, estou dividindo um pensamento. Não estou tomando uma decisão, nem montando um texto", reforçou.

Enquanto as aliadas conversam no Quarto Fantástico, Vitória Strada ouve o papo ao usar um card da Central do Líder. Após o fim do tempo do EspiaBBB, a atriz comenta: "Não deu para entender coisa nenhuma", confessou. Thamiris que está no Apê da Líder acredita que as duas estavam falando de Aline.

Eva aconselha Renata sobre sister

Neste sábado, 1º, no Quarto Fantástico, Eva e Renata especularam sobre o próximo Paredão do BBB 25. A loira, então, disse para a amiga que acredita que Camilla a puxaria para a berlinda em casa de Contragolpe.

"Até agora ela não me justificou o porquê dela ter votado em mim", desabafou a bailarina. Eva quis saber se a sister chegou a conversar com a trancista sobre a situação, e ela nega. "Não entendo, a pessoa elogia, mas vota", comentou Renata. Confira a conversa completa!

