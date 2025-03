BBB 25: Renata analisa conflito com sister e desabafa: 'Quer estar certa'

Em conversa com Maike após o Sincerão, Renata fez uma análise e desabafou sobre os atritos que tem com uma sister do BBB 25

Após o Sincerão desta segunda-feira, 10, Renataconversou com Maike na área externa da casa do BBB 25 e desabafou sobre um sister. Sem citar nomes, a bailarina falou sobre atritos que tem com uma participante e criticou a postura dela no jogo.

"Eu tinha que ter levado ela e falado coisas para ela, mas eu vi toda aquela situação e eu não consigo ser mais uma para apontar o dedo. Então eu fui e falei o básico, nem quis aprofundar o assunto... Eu fui e falei com ela depois do [programa] ao vivo e ficou tudo certo", afirmou.

"Não é que a gente vai ser amiga agora, mas eu falei o que tinha para falar com calma. Tem coisas que são além do jogo. Ela tem essa necessidade de... não sei se é aprovação, mas ela quer, porque quer, estar certa, então não dá ouvido a outras pessoas", acrescentou.

Renata seguiu falando e apontou que a sister em questão está no paredão. Vale lembrar que Aline, Thamiris e Vinícius disputam a preferência do público para continuar no jogo. "Se ela ficar, vai ser pau de novo. É muito atrito, ela teve conflito com várias pessoas dentro da casa", disparou. "Ou ela vai ser Líder ou Anjo, ou vai ser votado o tempo inteiro", comentou Maike.

Thamiris se aproximou dos brothers e também falou da sister. "Aline não deixa a gente falar, que saco", desabafou. "Eu já sabia que ela era assim, então quando ela começava a falar, pois eu também não vou calar minha boca", complementou Renata.

Vale lembrar que Renata apontou a policial militar no Sincerão como quem "deve pagar pelo que fez". Já a baiana falou que a bailarina teria "lágrimas de crocodilo".

Gracyanne Barbosa fala de aproximação de Renata com sister

Na tarde desta segunda-feira, 10, Gracyanne Barbosa conversou com Renata na academia do BBB 25 e agradeceu a sister por uma atitude que ela teve com Thamiris. Durante o papo, a musa fitness falou sobre a bailarina ter se aproximado da nutricionista.

"Foi muito legal vocês darem abertura para Thamiris, obrigada. Ela tem um lugar de rejeição que é muito pesado e ela estava se sentindo rejeitada na casa e fez muito bem para ela", comentou a famosa. "Tem coisa que vai além do jogo", respondeu Renata. Saiba mais!

Leia também:BBB 25: Eva e Renata opinam sobre sister: 'Acham ela que ela é forte lá fora'