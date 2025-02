BBB 25: Reataram? Aline e Diogo surgem em clima de romance no quarto

Depois de climão e troca de farpas por causa do contragolpe no BBB 25, Aline e Diogo voltam a aparecer abraçados no quarto do reality

A sister Aline e o ator Diogo Almeida voltaram a aparecer em clima de romance na casa do BBB 25, da Globo. Na tarde desta quarta-feira, 5, os dois foram flagrados pelas câmeras enquanto trocavam carinhos no Quarto Fantástico.

Eles apareceram deitados abraçados na mesma cama e o rapaz fez carinhos no rosto e cabelo dela. Inclusive, o ator deu beijos no rosto dela.

O momento durou pouco tempo, mas já dá indícios de que os dois podem estar ensaiando uma reconciliação após a troca de farpas no início da semana. Aline e Diogo se afastaram brevemente após ele não defendê-la na escolha do contragolpe do terceiro paredão do Big Brother. Ela ficou chateada e as outras participantes da casa também ficaram contra o rapaz. Ele se defendeu e até pediu desculpas ao vivo para ela.

O discurso de eliminação de Tadeu Schmidt

O apresentador Tadeu Schmidt usou um espaço do discurso de eliminação no terceiro paredão do BBB 25, da Globo, para alfinetar os brothers e sisters. Antes de anunciar a saída de Giovanna, ele puxou a orelha dos participantes que tentam separar o jogo e a vida pessoal. Ele disse que uma coisa prejudica a outra e que o Big Brother é um jogo de julgamento.

"Agora estou falando com todo mundo. Tem uma coisa que muitos de vocês dizem quando vão se dirigir aos adversários que é o seguinte: ‘Ah, isso é só no jogo, não é nada pessoal’. É mesmo? Dá para separar isso assim, tão claramente? Pensa comigo: Quando alguém faz algo para te prejudicar no jogo, ele está contribuindo para te tirar do jogo”, disse ele. Leia o discurso completo.

Leia também: BBB 25: Gracyanne se joga no chão e chora ao chegar no Quarto Secreto