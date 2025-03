BBB 25: Quem são os filhos de Camilla? Fotos raras foram exibidas na TV

Durante o programa Mais Você, da Globo, a ex-BBB Camilla chorou ao ver fotos raras de seus dois filhos. Veja quem são

A ex-sister Camilla foi eliminada do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 4, com 94,67% dos votos. Depois de sua eliminação, ela foi entrevistada no programa Mais Você e teve a oportunidade de rever as fotos dos seus filhos.

Camilla é mãe de dois meninos: Iker, de 8 anos, e Akin, de 2 anos. O nome Iker significa “príncipe da harmonia”. Enquanto isso, o nome Akin tem o significado de “Deus vai estabelecer”.

Durante o Mais Você, ela chorou ao ver as fotos dos meninos em momentos felizes. “É a minha maior preocupação. Depois que eu me tornei mãe, a minha maior preocupação é dar o melhor para essas crianças. De verdade, hoje esses votos que me tiraram vão me fazer refletir sobre muitas coisas que aconteceram lá dentro e eu não queria ser vista dessa forma. Eu estou longe de ser uma pessoa agressiva, longe de ser uma pessoa que fica destilando ódio, pelo contrário. Eu busco o contrário para os meus filhos. Eu tenho duas crianças e tenho orgulho de falar o quanto eles são carinhosos, generosos com as pessoas”, afirmou ela.

Camilla com os filhos e a família

Leia o discurso completo de Tadeu para a eliminação de Camilla:

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 15. Seu Fifi me inspirou a fazer umas inconfidências, são comentários mais leves, que ficam até em família, mas nem por isso menos importantes. Vilma, esses dias, eu ouvi você dizer o seguinte: ‘Eu não vou me limitar, não, quero nem saber. Meu filho não está mais aqui, eu estou livre. Posso falar e fazer o que eu quiser. Porque ele: mãe, mãe, pensa bem’. Eu faço o que eu quiser. Se der vontade, eu vou falar, porque eu sou desse jeito’. Aí eu fui procurar declarações semelhantes das outras emparedas e trouxe isso aqui… Camilla disse: ‘A Thamiris me podou um pouco. Eu acho que até isso é bom’. Em outro momento, a Thamiris falou: ‘Eu podei a Camilla que nem planta. Não fala isso, não fala isso, não fala isso’. Com relação a Renata, eu trouxe o seguinte trecho, é da Eva orientando a Renata. A Eva disse: ‘Amanhã tem prova do líder, mas não fala alto só para nós, se não parece que a gente está provocando’", afirmou.

E completou: "Vocês percebem o teor de todos esses conselhos? O clima desses relacionamentos? É natural que, entrando no BBB ao lado da pessoa que você ama tanto, você tenha um cuidado enorme com essa pessoa. É inevitável que esses conselhos venham à tona. É a vontade de proteger. Vocês acham que sabem se proteger aí dentro. Você se segura, se controla, deixa para falar depois, ou nem fala, mesmo quando é, evidentemente, o momento de falar, você não fala porque você quer que as pessoas gostem de você. Você tem medo de hate, quem não tem?".

"Então deixa eu te contar: as pessoas sempre podem pegar ranço de você, sempre, independentemente do que você faça. Você tenta ser legal com todo mundo e as pessoas vão odiar exatamente o fato de você estar tentando ser o legalzão. Você tenta se justificar depois de uma briga e pedir desculpas, e é exatamente isso que está irritando as pessoas. Podem odiar você pela guerra ou pela paz. Pela ação ou pela letargia. Vai saber o que se passa na cabeça de milhões de pessoas que estão votando. Talvez o segredo esteja na forma. Sempre pode dar errado, sempre há o risco de cair. Você escolhe se vai cair se escondendo ou se vai cair atirando. Atirar costuma fazer mais sucesso", afirmou.

Por fim, ele disse: "No caso específico da pessoa que sai hoje, temos um clássico do Big Brother. Porque a coisa mais comum é um jogador ter certeza de que está absolutamente certo nos momentos em que está absolutamente enganado. Onde você não viu problema nenhum, é que estava o verdadeiro problema. Você não soube identificar seus adversários. As armas que você escolheu não foram adequadas. Você deu importância demais a um fato pequeno. Você sai pensando o motivo da eliminação para descobrir aqui fora que você desconhece tanta coisa. Mas que ninguém esqueça o tanto que você é guerreira, você mostrou aí dentro. Mas é muito mais ainda aqui fora. Você mesma bota essa banca de durona, talvez no fundo, você só quisesse um pouco de colo, mas a vida te trouxe até aqui com as palavras que estão tatuadas no seu corpo: solidez e força. Quem sai hoje é você, Camilla".