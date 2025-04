BBB 25: Quem sai hoje no paredão? Enquetes mostram disputam voto a voto

Na noite desta quinta-feira, 17, o BBB 24 descobre quem faz parte do Top 4 do reality show após a eliminação de mais um participante. Saiba quem tem mais chance de sair

O resultado do 18º paredão do BBB 25, da Globo, será revelado ao vivo na noite desta quinta-feira, 17. Antes do anúncio oficial na TV, os telespectadores votam nas enquetes para demonstrarem quem querem ver fora do reality show. Saiba quem tem mais chance de sair hoje:

O paredão é disputado por Diego Hypólito, Vitória Strada e Renata. Na enquete dos leitores da CARAS Brasil, o brother Diego está na liderança para ser eliminado. Ele recebeu 46,52% dos votos. Porém, Renata apareceu logo atrás dele, com 45,71% dos votos. Por último, Vitória recebeu apenas 7,77%.

Enquanto isso, na enquete da Coluna Play, do Jornal O Globo, Renata lidera a votação com 50,39%. Logo atrás dela está Diego, com 48,19%. Vitória teve apenas 1,42%.

No site UOL, a enquete aponta a eliminação de Diego com 54,34%. Renata teve 42,52% e Vitória apareceu com apenas 3,14%. Por outro lado, na enquete no site Notícias da TV, Diego teve 52,36% dos votos, Renata teve 43,38% e Vitória recebeu apenas 4,26% dos votos.

Portanto, as enquetes demonstram que a eliminação ficará entre Diego e Renata, que disputam voto a voto para descobrir quem chega ao Top 4 .

Vale destacar que a única votação válida para eliminar uma pessoa do BBB 25 acontece no site Gshow e o resultado é revelado apenas durante o programa ao vivo.

Diego faz desabafo sobre autocobrança

Na madrugada desta quarta-feira, 16, Diego Hypolito recebeu apoio dos brothers após sentir um mal-estar durante a Prova do Líder. Mais tarde, o ginasta confessou estar decepcionado consigo mesmo em desabafo com Vitória Strada e Guilherme.

"Estou orgulhoso de mim mesmo dentro do Big Brother. Não é sobre isso, é uma questão minha pessoal, que eu não gosto de passar por isso. Não é o que eu quero passar para as pessoas, e infelizmente, é o que eu sou", inicio u Diego.

Na sequência, Vitória ressaltou a trajetória do aliado. "Você passou superação. Você sabe quantas pessoas passam pelo que você passa?", questionou ela.

