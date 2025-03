BBB 25: Quem deve deixar a casa para receber fofocas em shopping? Vote e escolha

Tadeu Schmidt anunciou nesta terça, 11, a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi no BBB; vote na enquete da CARAS Brasil e escolha quem deve participar!

Tadeu Schmidt (50) anunciou nesta terça-feira, 11, uma novidade do BBB 25: a Vitrine do Seu Fifi. A dinâmica funcionará como a junção entre o robô fofoqueiro e a casa de vidro, e fará com que um participante receba informações valiosas do público.

O confinado escolhido pelos espectadores da 25ª temporada do BBB passará algum tempo fora da casa mais vigiada do Brasil a partir de quinta-feira, 13 . Ele será levado para uma vitrine no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

VOTE E ESCOLHA QUEM DEVE SER ENVIADO PARA A VITRINE DO SEU FIFI:

Quem deve ir para a Vitrine do Seu Fifi no BBB 25? Aline

Daniele Hypolito

Delma

Diego Hypolito

Eva

Gracyanne Barbosa

Guilherme

João Gabriel

João Pedro

Maike

Renata

Vilma

Vinicius

Vitoria

No shopping, telespectadores de todo o Brasil poderão encontrar com o brother ou sister para passar informações e fofocas consideradas importantes para o jogo. Em determinados momentos de sua estadia, o participante também terá acesso a um tablet contendo algumas das mensagens enviadas pelo público.

A dinâmica se tornou assunto nas redes sociais e, alguns internautas, relembraram da Casa de Vidro da 20ª edição do reality global. À época, antes do início da pandemia de Covid-19, fãs do programa iam até o shopping com cartazes contendo informações para os ingressantes.

A novidade acontece após a eliminação de Thamiris (33). A nutricionista deixou a competição pelo prêmio milionário com 61,73% dos votos, como já apontavam os resultados parciais da enquete promovida pela CARAS Brasil.

