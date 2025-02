BBB 25: Quem continua na prova de resistência? Veja a lista

Prova do líder de resistência do BBB 25 ultrapassa as 9 horas de duração e apenas 3 pessoas continuam na disputa. Saiba quem

A prova do líder de resistência do BBB 25, da Globo, continua acontecendo no provódromo do reality show. Na manhã desta sexta-feira, 14, a disputa ultrapassou as 9 horas de duração e apenas 3 pessoas continuam na competição.

Por volta das 10h da manhã, três participantes estavam na prova: Vinicius, Thamiris e Eva. Apesar do cansaço, eles continuam na disputa pela liderança da semana. Todos conversam entre si e cantam para passarem o tempo.

Como é a prova da semana?

Na prova, cada participante ficou em uma raia no provódromo. Eles tiveram que acionar o botão e ficar com a mão lá até receberem a ordem de pegar as moedas. As moedas caíram ao fundo da raia e eles tiveram que buscá-las sem deixar nenhuma para trás. Na volta, a missão é colocar a mão no botão novamente e não tirá-la mais até a próxima rodada.

O vencedor é quem resistir por mais tempo e não descumprir as regras.

No entanto, a prova do líder de resistência da semana tem consequências. Os seis primeiros que deixarem a prova vão sortear uma consequência. As punições são: 2 envelopes com a Xepa, poder de vetar uma pessoa da prova do anjo, poder de proibir alguém de receber imunidade, ir para o paredão e poder de eliminar alguém da prova do líder.

Eliminações antes do início da prova

Na noite de quinta-feira, 13, antes do início da prova de resistência, o apresentador Tadeu Schmidt perdeu a paciência com os brothers. Quando todos estavam na sala, ele avisou que mais ninguém poderia sair do ambiente. Porém, sua regra não foi respeitada.

Os gêmeos João Gabriel e João Pedro e a sister Renata saíram do local. Os rapazes foram ao banheiro antes da prova de resistência e Renata foi pingar colírio nos olhos.

Com isso, Tadeu interrompeu a dinâmica e eliminou os três da prova, já que, antes de uma prova de resistência, eles não podem fazer nada que possa dar uma vantagem para eles.

