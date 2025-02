BBB 25: O que tem para comer no Tá Com Nada?

Brothers e sisters do BBB 25 enfrentam a dinâmica do Tá Com Nada após descumprirem ordem do Big Boss. Saiba o que eles vão comer

Nesta quinta-feira, 6, os participantes do BBB 25, da Globo, entraram na dinâmica do Tá Com Nada. Nesta fase do jogo, eles ficam um período com restrição da diversidade de alimentos, que é bem menor do que tinham à disposição na Xepa.

No Tá Com Nada, os brothers e sisters podem comer apenas arroz, feijão, goiabada e café. A nova etapa começou no início da tarde desta quinta-feira, 6, e envolve quase todos os participantes - apenas Gracyanne Barbosa continua no Vip por causa do benefício do Quarto Secreto.

Anteriormente, os brothers tinham proteínas, como rabada, língua de boi e moela, na Xepa, enquanto o Vip tinha carnes e frango à disposição. Agora, eles ficam apenas com os alimentos básicos.

Vitória Strada sentiu o Tá Com Nada: "SÓ TEM 3 GOIABADAS? TÁ ZOANDO" #BBB25#RedeBBBpic.twitter.com/Knd6WJRHGs — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2025

Por que os participantes estão no Tá Com Nada?

Os brothers e sister do BBB 25 estão no Tá Com Nada porque descumpriram uma ordem do Big Boss. Nesta quinta-feira, a produção usou a dinâmica do Congelamento - que já é conhecida em Big Brothers ao redor do mundo - para o retorno de Gracyanne Barbosa do Quarto Secreto. O Big Boss disse para todos da casa ficarem 'congelados', ou seja, não podiam se mexer de jeito nenhum ou iriam sofrer uma consequência.

Quando Gracyanne entrou, ela encontrou os colegas congelados em vários cômodos da casa. Porém, o gêmeo João Gabriel não se segurou e se mexeu. Ele saiu correndo para abraçar Gracyanne. Com isso, todos foram para o Tá Com Nada, que era a consequência caso não cumprissem a dinâmica do Congelamento.

BBB 25 se tornou individual

O BBB 25, da Globo, entrou em uma nova fase na tarde desta quinta-feira, 6. Após o retorno deGracyanne Barbosa para a casa do reality show, o Big Boss surpreendeu a todos ao contar que o jogo se tornou individual.

Nesta temporada, os participantes entraram no programa em duplas. Porém, com a eliminação de Giovanna na terça-feira, 4, o jogo passou a ser individual. Agora, apenas uma pessoa será eliminada em cada semana.

Enquanto todos estavam reunidos na sala de estar, o Big Boss disse: "Atenção todos, o jogo, a partir de agora, será individual. É o fim da duplas. Agora é cada um por si”.