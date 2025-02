BBB 25: Namorada lembra regras em relacionamento aberto com Gabriel: 'Não podíamos'

Juliana Gomes, namorada de Gabriel Yoshimoto, eliminado do BBB 25 da Globo, revelou detalhes sobre o romance com o atleta

Namorada de Gabriel Yoshimoto, que foi eliminado do BBB 25, da Globo, na noite desta terça-feira, 11, Juliana Gomes revelou detalhes sobre o romance com o atleta. Os dois mantinham um relacionamento aberto, mas optaram por torná-lo monogâmico há menos de um ano.

Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que, durante o período em que o namoro era aberto, eles seguiam algumas regras. "Podíamos ficar com outras pessoas, mas não podíamos postar fotos, nem ter envolvimento com alguém próximo ou conhecido. E, é claro, não frequentávamos os mesmos lugares com outras pessoas", detalhou.

"Isso funcionou muito bem. Foi um período muito legal de amadurecimento da relação, quando o que sentimos um pelo outro realmente começou a tomar forma. Depois de quase seis meses, começamos a pensar em fechar a relação, tudo de forma muito natural. Estávamos querendo ficar só um com o outro mesmo, e foi mais uma questão de oficializar isso", complementou.

E ela também falou sobre a repercussão do relacionamento após Gabriel entrar no confinamento. "Confesso que fiquei surpresa com toda essa repercussão sobre o nosso relacionamento, até porque muitos casais estão em relações abertas. E é muito mais simples e leve do que parece. Nós decidimos ter uma relação monogâmica depois de dez meses juntos", detalhou.

Eliminação

Para quem não acompanhou, Gabriel disputou o quarto paredão da temporada contra Aline e Vitória Strada. Ele deixou o programa com 48,81% dos votos do público. Já a atriz teve 42,88% dos votos do público, enquanto a ex-policial recebeu 8,31%. "Eu já sabia. Eu também sei que meus posicionamentos ainda eram fracos. Eu demorei para pegar o jeito do jogo", disse Gabriel ao encontrar Tadeu Schmidt.

