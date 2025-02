BBB 25: Na cama, Diogo Almeida faz pedido bizarro para Aline

Diogo Almeida choca Aline com pedido inesperado durante momento a dois na cama do BBB 25. Saiba o que ele queria

O romance entre o ator Diogo Almeida e a policial Aline segue firme e forte na casa do BBB 25, da Globo. Neste final de semana, eles esbanjaram sintonia ao trocarem beijos e carinhos na cama de um dos quartos do reality show. Mas o clima de amor foi interrompido com um pedido inusitado do artista.

Enquanto trocava beijos com Aline, Diogo pediu: “Deixa eu chupar seu pé?”. Então, Aline não se aguentou e caiu na risada. Além disso, ela disse: “Eu acabo com sua raça”. E ele perguntou: “Vai acabar com a minha raça?”. E ela negou: “Não. Aqui não, pelo amor de Deus, aqui não. Eu imploro”. E ele brincou: “Tomara que não tenham entendido, tomara”.

Vale lembrar que Diogo e Aline ficaram juntos pela primeira vez após o Show de Quarta no BBB. Desde então, os dois não se desgrudaram mais e sempre trocam carinhos pelos cômodos da casa do reality show.

Aline reflete sobre escolhas de sisters após Big Fone

O Big Fone de quarta-feira, 29, mexeu bastante com os brothers do BBB 25. Eva, responsável por atender o telefone, precisou decidir junto com sua dupla, Renata, quais colegas de confinamento levariam para um almoço especial.

As sisters, então, escolheram levar Maike e Gabriel, e Delma e Guilherme. A decisão, no entanto, parece não ter agradado muito Aline. Em conversa com Vinicius, a policial militar confessou chateação após as amigas não terem levado o brother para a refeição.

Aline, então, destacou que Eva e Renata já eram tratadas como prioridades por eles e confessou que não sente reciprocidade das duas. "A gente entende, não vai levar para o coração e ficar magoado, mas é uma coisa para observar, porque depois não dá para reclamar de prioridade. A gente já deu prioridade e essa prioridade não foi respondida", disse a policial militar.

