BBB 25: Movimentação misteriosa deixa brothers desconfiados

Movimentação estranha na sala do BBB 25 faz brothers se reunirem na tarde desta sexta-feira, 28, para discutir o que está acontecendo

Na tarde desta sexta-feira, 28, os brothers se reuniram na sala do BBB 25 após uma movimentação estranha na casa mais vigiada do Brasil. Eles discutiram as possíveis razões por trás do ocorrido e falaram sobre os mini dummies, que se tornaram um sucesso nesta edição, aparecendo frequentemente no telão.

“Esses bonequinhos estão muito estranhos, eles tão dando sinais de alguma coisa!”, supôs e comentou Camilla Maia. "Está aparecendo o bonequinho. Ele está aqui, olhando", disse Renata Saldanha. Com muitos questionamentos, Vinícius Nascimento perguntou se não seriam as compras do mercado que acabaram de chegar na casa do reality.

“Tem alguma coisa estranha”, pontuaram Eva e os outros brothers. E logo após, a bailarina falou: "Mas nunca apareceu, apareceu hoje… Alguma coisa vai acontecer muito forte nessa casa, vem aí!”.

Momentos antes, Camilla olhou em direção à sala da casa e disse ter visto um "boneco varrendo cacos de vidro”.

Vitória Strada toma decisão sobre Mira do Líder

A atriz Vitória Strada é a líder da semana no BBB 25, da Globo, e já está pronta para indicar suas escolhas para a Mira do Líder. Durante uma conversa no Quarto do Líder, ela disse que escolheu suas indicações em seus rivais no jogo.

Ao falar com Thamiris, a artista disse que vai colocar a Mira em Vilma, Eva, Renata, João Pedro e João Gabriel.

"Os Joãos já me colocaram no alvo e no paredão, Renata e Eva também. Até o Maike já me colocou no alvo. João Gabriel me colocou no alvo, Maike também. Mas eu gosto muito do Maike. Mas assim, mesmo que fossem oito alvos, eu meio que não teria opção, porque todo mundo ou já me colocou ou já me deu alvo", disse ela.

