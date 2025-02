BBB 25: Mateus se emociona ao revelar sonho de vida: 'Sei que é muito difícil'

Durante uma ação no BBB 25, Mateus, que é arquiteto, contou para os colegas de confinamento qual o sonho que gostaria de realizar

Durante uma ação na casa do BBB 25 na manhã desta terça-feira, 18, os brothers precisavam "pescar" os sonhos que desejam realizar após a participação no reality show.

Na vez de Mateus, entre as opções disponíveis, ele escolheu a nuvem "Meu Sonho" e ao ser questionado por Beatriz Reis, que comanda a ação, ele revelou o seu plano. "Na verdade sempre foi um sonho e sempre deixei guardado por achar que não era possível é tentar seguir uma carreira musical, sempre tive essa vontade", contou.

"Eu sei que é muito difícil entrar numa carreira musical e ser bem sucedido. Queria muito realizar, é um sonho que tenho desde pequeno. Eu me via com cinco aninhos cantando e sempre levei para o coração que 'quem canta, os males espanta'", acrescentou o brother, revelando outro sonho. "E também tenho muito vontade de expandir meu negócio, porque sou arquiteto!", finalizou.

Nesta última segunda-feira, 17, Mateus emocionou Aline ao cantar a música 'Você', de Tim Maia, enquanto ela se refrescava na piscina.

Vitória Strada recebe conselho após atitude

O clima no BBB 25 esquentou durante a madrugada desta segunda-feira, 17. Após a formação de mais um paredão no jogo, as sisters Vitória Strada, Camilla e Thamiris acabaram se desentendendo em um dos quartos da casa mais vigiada do país.

Momentos depois, Thamiris e Vitória Strada deram uma trégua e se desculparam devido ao conflito. Mateus, no entanto, não aprovou muito a atitude da amiga. "Não precisa ficar pedindo desculpas mil vezes, não se coloca nesse lugar. Não precisa se humilhar, porque todo mundo aqui vai errar. Todo mundo vai fazer alguma coisa que depois vai se arrepender. Não vamos nos martirizar em cima dos nossos erros. As coisas mudam, as pessoas pedem desculpas, os erros vão rolar", disse Mateus.

Leia também:BBB 25: Delma detona brothers após punição: 'Tem que ter responsabilidade'