BBB 25: Mateus leva punição durante conversa com sisters

Na madrugada desta segunda-feira, 10, o brother Mateus levou uma punição na casa do BBB 25, da Globo. Saiba o que aconteceu

Na madrugada desta segunda-feira, 10, o brother Mateus levou uma punição na casa do BBB 25, da Globo. Ele estava conversando com Vitória Strada, Camilla e Thamiris quando foi surpreendido pelo alarme da casa. E o motivo? Ele estava batendo papo com as colegas de confinamento sem microfone.

Após ouvir o alerta da produção, Mateus saiu correndo para colocar o equipamento. Ao verem a cena, Camilla e Thamiris caem na risada, mas Vitória alerta: "Gente, não ri". Já o brother que levou a punição explicou que tirou o microfone para trocar de roupa e esqueceu de colocar o acessório novamente. "Vai ser votado à toa", falou Thamiris, que voltou a rir da situação.

BBB 25: Delma critica punições em excesso de brothers

Após passar sufoco no 'Tá com Nada', Delma tem se policiado mais a respeito da punição no BBB 25. Na manhã deste domingo, 9, em conversa com Mateus, ela revelou sua preocupação com uma possível nova restrição dos alimentos nos próximos dias. No momento da conversa, faltava oito punições dos brothers para que toda a casa seja novamente penalizada com o 'Tá com Nada'.

Ao longo do bate-papo com o brother, a sogra de Guilherme afirmou que chamará atenção dos colegas de confinamento sobre a perda em excesso de estalecas. "A gente vai para o Tá Com Nada de novo. Pode acontecer comigo [punição] ou com qualquer outro, mas tem uns que acontece mais e eu vou ter que falar alguma coisa. Não posso me calar mais, não, nessa situação. O negócio é sério. Responsabilidade, atenção. E pensar nos outros, não é só em si", declarou ela.

Vale lembrar que a produção do BBB 25 liberou os confinados do castigo na tarde do sábado, 8, logo após as compras do mercado da semana chegarem na casa. Os brothers ficaram em êxtase com o fim da punição e fizeram questão de celebrar o momento.

Leia também: BBB 25: O que tem para comer no Tá Com Nada?