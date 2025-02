BBB 25: Mateus faz desabafo sobre querer agradar as pessoas: 'Inseguro'

Mateus, que está cumprindo o Castigo do Monstro, desabafou sozinho no confessionário do BBB 25 sobre querer agradar todo mundo

Neste sábado, 15, enquanto, cumpria o Castigo do Monstro no Confessionário do BBB 25, Mateus conversou sozinho e desabafou sobre sempre querer agradar todas as pessoas.

"A gente vai dar a volta por cima, calma. Calma, que a gente vai dar a volta por cima. A gente tem que ter esperança, né? Fé na gente também. Tudo bem que eu já perdi a fé em mim aqui algumas vezes por conta de, sei lá, de me sentir inseguro um pouco, a gente quer estar agradando as pessoas, não necessariamente as pessoas daqui de dentro, mas agradar as pessoas que estão assistindo a gente", desabafou.

Em seguida, o brother confessou seu desejo de agradar sua família e pessoas próximas. "Queria muito estar agradando meu pai, minha mãe, meus amigos, minha família toda", acrescentou o rapaz, que entrou no reality como dupla de Vitória Strada.

Vale lembrar que Mateus foi escolhido para o Castigo do Monstro por Renata, que venceu a Prova do Anjo. O brother teve que se vestir de poltrona do Confessionário e deve entrar no Confessionário e aguardar pacientemente a ordem para sair sempre que tocar a música da dinâmica.

Vitória Strada cria estratégia para falar de outros participantes

No início da tarde deste sábado, 15, as sisters do Quarto Nordeste planejaram dar codinomes para os outros participantes do BBB 25 para não serem compreendidas.

Vitória Strada sugeriu a ideia após Thamiris comentar sobre a câmera do líder. "Com certeza a câmera vai estacionar aqui", disse a irmã de Camilla. "No quarto alvo", acrescentou Gracyanne Barbosa. Em seguida, elas combinaram os codinomes para Eva, a líder da semana, Renata, Diogo e Vilma. "A Líder pode ser laranja... Renata pode ser outra cor ou fruta que lembre a dupla dela. Roxo, por causa do R de Renata", sugeriu Vitória. Saiba mais!

