BBB 25: Mateus abre o jogo sobre relação com Vitória: ‘Machucava’

Eliminado do BBB 25 com mais de 65% dos votos, Mateus responde com sinceridade ao ser questionado se Vitória Strada atrapalhou seu jogo

O brother Mateus foi eliminado do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 18, com mais de 65% dos votos do público no quinto paredão do reality show. Em entrevista ao programa Bate-papo BBB, ele foi questionado se a atriz Vitória Strada, que era sua dupla, atrapalhou o seu jogo no reality e ele desabafou sobre a relação deles.

"Sinto que, em vários momentos, nós dois acabamos dificultando o jogo um do outro. Era algo que me machucava perceber. Ela me escolheu como dupla e eu queria ser um suporte para ela, mas falhei muitas vezes nesse papel", disse ele.

Então, o rapaz falou sobre algo que sempre acontecia entre eles. "A gente se interrompia o tempo todo. Isso acabou prejudicando o nosso desempenho de várias formas", afirmou.

Leia o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Mateus:

Na noite de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt fez um discurso sobre as amizades das duplas antes de eliminar Mateus.

"O BBB das duplas proporcionou uma sensação que, embora presente em todas as edições, aqui tem um peso maior. Quando a gente fala de quem sai, é inevitável pensar em quem fica. Porque são pessoas que a gente viu entrando juntas, que a gente conhece os laços. E, por mais que o jogo tenha passado a ser individual, o laço que veio de fora é muito forte. Neste paredão, laços criados pela vida. E aí a gente fica pensando: Como fica o Vinícius sem a Aline? Como fica a Vitória sem o Mateus? Como fica a Delma sem o Guilherme? Ou será que tem gente precisando perder a dupla para encontrar o próprio caminho? E a pergunta seria: Quem é o Vinícius sem a Aline? Quem é a Vitória sem o Mateus? Quem é a Delma sem o Guilherme?", disse ele.

E completou: "Em todo o BBB, os jogadores entram de mãos vazias e vão recebendo as cartas conforme o andamento do jogo. As cartas das alianças, as cartas das atitudes, as cartas dos posicionamentos.Aqui no BBB 25, cada um já entrou trazendo sua carta mais preciosa, seu ás, seu zap, seu super trunfo, a carta que precisa ser protegida com unhas e dentes. Mas precisa continuar jogando. Precisa continuar reunindo novas cartas, mas sem descuidar da carta do coração. Aí é que esse jogo se mostra é tão dramático. Como achar esse equilíbrio entre o novo e o eterno? Acima de tudo, é preciso ter certeza de que, nesse jogo, tem que apostar. Tem que correr o risco. Não pode esperar passivamente. Não pode simplesmente deixar as cartas rodarem na mesa e ver o que acontece. Aí é contar muito com a sorte".

Por fim, o comunicador afirmou: "Como contar com a sorte sabendo que, a cada rodada, pode ser tudo ou nada para você? O jogo tem que estar lindo nas suas mãos para você garantir que não vai se levantar da mesa e ir embora muito mais cedo do que gostaria. Na rodada que termina hoje, chegou sua vez. Sua última chance era escolher a carta certa e a jogada era a mais óbvia. E você ão percebeu. Quem sai hoje é você, Mateus."

