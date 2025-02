BBB 25: Maike sofre punição gravíssima. Entenda o motivo

Os participantes do BBB 25 foram surpreendidos quando Maike recebeu uma punição gravíssima e perdeu 500 estalecas

O brother Maike levou uma punição gravíssima da produção do BBB 25, da Globo. O aviso foi dado nesta quinta-feira, 13, mas o erro dele aconteceu na noite de quarta-feira, 12.

Maike foi punido por ter ficado sozinho no quarto do líder João Gabriel, o que não é permitido. O líder sempre tem que estar dentro do quarto com seus convidados. Quando o líder sai, todos têm que sair junto com ele.

Com a punição gravíssima, Maike perdeu 500 estalecas. Além disso, os brothers correm o risco de irem para o Tá Com Nada novamente, já que o nível de Vacilômetro está quase completo.

O plano de Maike contra os rivais

O brother Maike viu o seu amigo e ex-dupla Gabriel ser eliminado do BBB 25, da Globo, na noite de terça-feira, 12. Horas depois, ele já começou a criar o seu plano para as próximas semanas de jogo. Em uma conversa com seus aliados, o rapaz contou o que pretende fazer para eliminar Diego Hypolito e Aline Patriarca.

No quarto, Maike disse que precisa colocar Diego e Aline no paredão com pessoas fortes para que eles sejam eliminados. “Diego e Aline tinha que ir com alguém forte”, disse ele. Então, João Gabriel respondeu: “Como a gente sabe quem está forte aqui?”.

Maike afirmou: “Com alguém que a gente ache que está forte”. João Gabriel disse: “Comigo, por exemplo?”. E Maike deu outro exemplo: “Por exemplo, o Diogo já voltou de paredão”. O gêmeo completou: “Comigo, com você, com meu irmão… Eu sinto que nós estamos de boa lá fora”. E Maike concordou.